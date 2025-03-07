В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине ощутимо подешевел картофель – в среднем, на 10%. Нынче производители отпускают его по 18-28 грн/кг, тогда как неделей ранее цена доходила до 30 грн/кг. Следовательно, в скором времени, можно ожидать снижения цен и в супермаркетах. Причиной же удешевления аналитики называют произошедшее на прошлой неделе подорожание – украинцы оказались неготовы переплачивать и снизили спрос.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается: фермерам пришлось снижать цены,несмотря на практически закончившиеся запасы продукта.

"Рост цен на картофель, который наблюдался на украинском рынке на прошлой неделе, уже на текущей сменился снижением, к которому привел спад торговой активности. В результате, украинские фермеры начали пересматривать ранее установленные цены на имеющеюся партии продукции в сторону снижения, несмотря на то, что запасы картофеля в местных хранилищах уже достаточно истощены", – говорится в сообщении.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

В то же время, согласно мониторингу OBOZ.UA, 7 марта украинские супермаркеты продают картофель по средней цене 30,3 грн/кг. Что на 1,68 грн/кг ниже средней цены февраля – по данным "Минфина", она составила 31,98 грн/кг.

Отдельные же сети выставили цены на уровне 22,9-42,2 грн/кг. В частности:

Екомаркет – 22,9 грн/кг;

Novus – 27,99 грн/кг;

Auchan – 28,1 грн/кг;

Megamarket – 42,2 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине подорожало подсолнечное масло – в супермаркетах стоимость разных марок сейчас на 1,16-3,32 грн превышает среднюю цену февраля и достигает 75,02-80,8 грн/бутылка 850 мл. Причин же в этого в экспертной среде видят несколько – в частности, повышение стоимости семян.

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