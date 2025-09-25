В мессенджерах активировались мошенники: украинцам посоветовали проверить настройки Telegram и WhatsApp

В Украине активизировались мошенники, которые воруют аккаунты пользователей популярных соцсетей и мессенджеров – в частности, Telegram и WhatsApp. Доступ они получают, присылая фишинговые ссылки, но предотвратить действия злоумышленников можно, отключив им доступ через настройки приложения.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. Там отметили, что мошенники подделывают сайты платежных систем или банков, где пользователи сами оставляют собственные данные.

"Проверь, кто имеет доступ к твоим аккаунтам. Так, ты быстро заметишь посторонний вход и успеешь защититься. Это просто сделать через функцию контроля активных сеансов. Она есть в большинстве популярных сервисов", – объяснили в Госспецсвязи.

Специалисты госслужбы отметили, что чаще всего киберпреступники атакуют пользователей таких онлайн-платформ:

Telegram;

Instagram;

WhatApp;

Facebook.

Как отключить лишние доступы в Telegram?

Откройте настройки в приложении.

Найдите и нажмите на кнопку "Устройства".

Проверьте активные сеансы.

В случае несанкционированного доступа, отключите гаджеты мошенников.

Смените пароль и настройте двухфакторную аутентификацию.

Схема по блокировке аккаунтов в Telegram

Кроме того, в результате общения с ботом аккаунты пользователей могут приобретать признаки мошеннических, в результате чего они теряют к ним доступ, а программа их блокирует. Мошенническая схема действует так:

пользователю поступала ссылка на бота с рекомендацией нажать /start;

злоумышленник начинал диалог с запугиванием, часто прикрываясь якобы службой поддержки или официальными сервисами;

права администратора бота передавались на аккаунт жертвы, делая его владельцем;

бот переименовывался на что-то официальное, типа Telegram Support или Verify Bot для использования в мошеннических целях;

на аккаунт жертвы начинали массово поступать жалобы на фишинг и мошенничество;

Telegram блокировал аккаунт потерпевшего, как "владельца" мошеннического бота.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине активизировались мошенники, выдающие себя за представителей мобильного оператора. Они предлагают реальным абонентам подключить "дополнительные услуги" или лучшую связь, а затем переносят их мобильные номера на собственные sim-карты и воруют деньги с банковских аккаунтов.

