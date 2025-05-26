В Киеве заметно подскочила стоимость квартир: какие теперь цены

В Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них выросла на 3,61%, или почти 2 000 грн – со средних 51 975 до 53 850 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Видео дня

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц же стоимость квадратных метров наоборот выросла – хотя и менее заметно. Удорожание составило 1,13%, или 600 грн.

За год же цены ощутимо снизились – на 8,26%, или почти 5 000 грн. Таким образом, нынешнее подорожание, вполне возможно является признаком зарождения нового тренда на рынке.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

В целом, по данным аналитиков, чаще всего в столичных новостройках выставляют стоимость "квадрата" на уровне 22 400 грн – 8% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен. Также часто можно встретить цены:

25 200 грн – 7,2%;

19 600 – 6,9%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" 8 400 грн. Однако таких всего 0,3%.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

В целом же по районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от средних 40 050 до 110 850 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 44 125 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 3 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 40 05 грн за квадратный метр. А также в Дарницком – 40 150 грн.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Святошинский – в среднем 46 900 грн за квадратный метр;

Днепровский – 47 275 грн;

Оболонский – 49 700 грн;

Соломенский – 50 200 грн;

Голосеевский – 55 950 грн;

Подольский – 62 300 грн;

Шевченковский – 69 000 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 110 850 грн.

В Украине хотят переписать правила для недвижимости

В Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.

Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем, в частности:

около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";

отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ряде регионов Украины выросла стоимость аренды загородных домов. Больше всего – в Одесской области. В апреле 2025 года съем такого жилья там подорожал сразу на 80%, до 18 000 грн (медианная цена), по сравнению с апрелем-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!