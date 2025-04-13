В Украине хотят переписать правила для недвижимости: законопроект уже рекомендовали принять

В Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решит ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда.

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Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

Впрочем, отметили там, "ввиду необходимости комплексной технико-юридической и редакционной доработки проекта Закона и согласования отдельных его положений с другими положениями законодательства", при подготовке законопроекта ко второму чтению следует учесть ряд факторов. В частности, "предложения и поправки относительно исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий".

В целом же, необходимость же в новом законе, по словам нардепа Елены Шуляк ("Слуга народа"), возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Нардеп подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем. В частности:

около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";

отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд.

Кроме того, законодательное регулирование вопроса арендного жилья находится на примитивном уровне, а государственная ипотечная политика в вопросе помощи ВПЛ слабая. При этом жилищный фонд в целом уже устарел.

"Эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной", – резюмировала Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев ее стоимость снизилась на 20,97%, или почти на 5 100 грн – в среднем с 24 357 до 19 250 грн (вне зависимости от количества комнат).

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