В Украине массово переписали стоимость аренды домов: какие теперь цены

В ряде регионов Украины выросла стоимость аренды загородных домов. Больше всего – в Одесской области. В апреле 2025 года съем такого жилья там подорожал сразу на 80%, до 18 000 грн (медианная цена), по сравнению с апрелем-2024.

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В целом, объяснили аналитики крупного профильного портала, летом спрос на аренду загородных домов традиционно растет. Ведь в это время многие украинцы ищут жилье для:

Отдыха.

Переезда на период отпусков.

Сколько в Украине стоит аренда домов

По данным аналитиков, во Львовской области медианная цена (делит все значения в наборе пополам – половина цен выше этого показателя, половина – ниже) аренды домов выросла на 4%. Она составила 27 000 грн.

При этом предложение уменьшилось сразу на 11%. Также наблюдается уменьшение количества отзывов на объявления об аренде – сразу на 23%. Вместе с тем, подчеркивается, спрос превышает предложение: в среднем 10 отзывов на 1 объявление.

В Ивано-Франковской области медианная цена выросла на 20%. Она составила 12 000 грн.

"Спрос и предложение выросли незначительно в апреле 2025. Имеем +11% в количестве объявлений об аренде загородных домов и +6% в количестве отзывов", – рассказали аналитики

Дороже всего аренда загородного дома стоит на Киевщине. Здесь медианная цена в апреле 2025 года составила 103 000 грн. Что на 37% больше, чем в апреле прошлого года. В то же время, отмечается, хотя спрос на загородные дома здесь и уменьшился на 18%, однако все равно является самым высоким в Украине.

В Одесской области аренда домов подорожала сразу на 80%. Здесь медианная цена составила 18 000 грн. При этом:

Количество объявлений об аренде домов за городом уменьшилось на 7%.

Количество отзывов на объявление – на 5%.

Как правильно снимать дома

В то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать в себя несколько параметров. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последний месяц стоимость аренды квартир в Киеве ощутимо выросла. Подорожание составило более почти 2 000 грн, или 9,66% – со средних 20 664 до 22 660 грн.

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