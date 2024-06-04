В Киеве ввели самые жесткие графики отключения электроэнергии: как долго не будет свет и где проверить

В Киеве 4 июня будут действовать самые жесткие графики отключений на протяжении всех суток. Из-за жесткого лимита потребления энергетики также будут отключать ток в "серой зоне" графика. Такой ситуации еще не было во время отключений в 2024-м.

Как сообщил на своей странице в Facebook CEO Yasno Сергей Коваленко, причина отключений – в плановом ремонте два энергоблока АЭС. Также пошла в ремонт линия, по которой импортируем электроэнергию из Словакии. "Завтра снова стабилизационные, ограничения больше, чем сегодня – 26% для Киева. Будет задействована светло-серая зона графиков", – отметил Коваленко.

В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются. Да:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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