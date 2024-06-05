В Киеве вблизи Верховной Рады продают квартиру за более 140 миллионов: какая площадь

В Киеве продают 4-комнатную квартиру за 142,98 млн грн. Она расположена неподалеку от Верховной Рады и имеет общую площадь 500 кв. м.

Соответствующее объявление размещено на сайте агентства недвижимости Blagovist. Согласно ему:

жилая площадь квартиры – 217,2 кв. м;

площадь кухни – 20,3 кв. м.

"Новый элитный дом класса De-Luxе, расположенный в Мариинском парке на Липках. С прекрасным видом на Киево-Печерскую лавру, Днепр и Парковую аллею", – говорится в объявлении.

В нем отмечается: что расположено жилье на 12-м этаже 20-этажного дома. Стены в доме выполнены из кирпича, а сам он построен по спецпроекту 2006-2010 годов.

Также дом оснащен системой "Уютный дом", а также имеет:

4 террасы;

централизованную систему кондиционирования;

SPA-центр;

бассейн.

Кроме того, отмечается, что в доме есть подземный паркинг. А кроме того:

спецохрана;

централизованная система кондиционирования;

спроектированный зал для деловых встреч;

ресторан.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в Киеве резко подешевело новое жилье. Так, за последний месяц стоимость "квадрата" в квартирах в новостройках столицы снизилась сразу на 8 400 грн – со средних 58 700 до 50 300 грн. Т.е., удешевление составило 14,31%.

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