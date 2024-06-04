Старые цен больше неактуальны: в Киеве резко переписали стоимость квартир

В Киеве резко подешевело новое жилье. Так, за последний месяц стоимость "квадрата" в квартирах в новостройках столицы снизилась сразу на 8 400 грн – со средних 58 700 до 50 300 грн. Т.е., удешевление составило 14,31%.

Об этом сообщает M2bomber. По данным которого, за полгода же квадратный метр в новом жилье подорожал почти на 8 000 грн. Или 18,77%.

В целом же, по данным аналитиков, чаще всего "квадраты" в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано 8,2% – больше, чем с другими.

Также часто можно встретить цену 23 400 грн – 7,3%. А кроме того:

26 000 грн – 5,7%;

18 200 грн – 4,3%.

Какие цены по районам Киева

В целом же, квадратные метры в новостройках по районам Киева стоят от средних 38 000 до 108 950 грн. Таким образом за деньги, которые придется заплатить в самом дорогом районе столицы, можно купить почти 3 "квадрата" в самом дешевом.

Самые же высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем, собственно, 108 950 грн. Далее – с большим отрывом – идут:

Шевченковский – 63 900 грн;

Подольский – 60 000 грн;

Голосеевский – 50 450 грн.

Дешевле всего "квадраты" стоят в новых квартирах Соломенского района – в среднем, 38 000 грн. За ним идут:

Деснянский – 40 050 грн;

Дарницкий – 40 375 грн;

Днепровский – 44 500 грн;

Святошинский – 44 650 грн;

Оболонский – 44 850 грн.

Какие цены на вторичном рынке

За последние полгода выросли цены и на вторичном рынке столичного жилья. На конец мая "квадрат" в таких квартирах стоил в среднем 57 730 грн, что почти на 5 000 грн выше, чем шестью месяцами ранее.

Для 1-комнатных квартир же владельцы недвижимости чаще всего выставляли стоимость "квадрата" в 54 000 грн. По такой цене формируется 8,4% объявлений о продаже.

В самом дешевом сегменте сложнее всего было найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 15 000 грн. Таких объявлений 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, ищущие жилье для съема, могут столкнуться с мошенниками. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, если правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость, обезопасить себя от неприятностей можно.

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