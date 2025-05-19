В Киеве "рухнула" стоимость квартир: какие теперь цены

В Киеве существенно подешевели квартиры на вторичном рынке. За последний месяц стоимость квадратных метров здесь снизилась на 6,28%, или более чем 4 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за полгода же стоимость квадратных метров наоборот, выросла. Подорожание составило 7,32%, или более чем на 4 000 грн – со средних 58 042 до 62 288 грн

За год цены так же выросли – на 7,44%. Таким образом, нынешнее удешевление, вполне возможно является признаком зарождения нового тренда на рынке. Особенно учитывая, что неделю назад в месячном разрезе цены демонстрировали рост.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

В целом, по данным аналитиков, чаще всего владельцы столичной недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 51 200 грн – 8,4% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен. Также часто можно встретить цены:

48 000 грн – 7%;

44 800, 60 800 – 6,6%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" 16 000 грн. Однако таких всего 0,4%.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

В целом же по районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от средних 47 136 до 91 261 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 44125 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 2 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 47 136 грн за квадратный метр. А также в Святошинском – 50 375 грн.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Днепровский – в среднем 54 378 грн за квадратный метр;

Подольский – 56 790 грн;

Оболонский – 57 847 грн;

Дарницкий – 59 791 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 91 261 грн за "квадрат". А также в:

Соломенском – 70 163 грн;

Голосеевском – 68 548 грн;

Шевченковском – 67 520 грн.

В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры

В то же время, во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили их стоимость. Причем преимущественно, в сторону увеличения.

Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 64 000 долларов. Также существенное удорожание, по данным крупного профильного портала, зафиксировано в Житомире и Сумах – на 13% и 12% соответственно.

В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 15 000 до 64 800 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем, 15 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 17 000 долларов.

Николаев – 20 000 долларов;

Харьков – 22 000 долларов;

Сумы – 23 000 долларов.

Дороже всего во Львове – в среднем, 64 800 долларов. А кроме того, в:

Киеве, Ужгороде – 64 000 долларов;

Черновцах – 52 000 долларов;

Луцке – 48 500 долларов;

Ривном – 48 300 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последний месяц стоимость аренды квартир в Киеве ощутимо выросла. Подорожание составило более почти 2 000 грн, или 9,66% – со средних 20 664 до 22 660 грн.

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