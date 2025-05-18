В Киеве резко переписали цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять жилье

За последний месяц стоимость аренды квартир в Киеве ощутимо выросла. Подорожание составило более почти 2 000 грн, или 9,66% – со средних 20 664 до 22 660 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке без учета количества комнат).

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За год же цены выросли сразу на 40,54%, сообщает M2bomber. Или почти 6 500 грн.

А вот в полугодовом разрезе стоимость аренды жилья снизилось на 4,67%. Или более чем на 1 000 грн.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 29 043 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет более 18 000 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также в:

Дарницком – 16 596 грн;

в Днепровском, Оболонском – 17 000 грн;

Святошинском – 17 500 грн;

Голосеевском – 18 000 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 29 043 грн. А кроме того, в:

Подольском – 28 006 грн.

Печерском – 26 850 грн;

Соломенском – 23 500 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 15,1%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 600 грн. Таких объявлений 12,5%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 000 и 46 000 грн. Таких объявлений насчитывается по 11,1%.

Где в Украине сложнее всего снимать жилье

В то же время, больше всего зарплаты аренда 1-комнатной квартиры "съедает" в Ужгороде. Там за съем такого жилья придется отдать сразу 78% среднего месячного заработка. Меньше всего – в Харькове, 18%.

Кроме того, рассказали на крупном профильном портале, отдавать сравнительно небольшую часть зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры нужно в Запорожье – 25%. А также в Николаеве – 30%.

В то же время, кроме Ужгорода, огромную часть заработка съем жилья "съедает" в Луцке и Львове – по 70%. А также в:

Киеве – 63%;

Ивано-Франкковске – 60%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

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