В Киеве резко подскочила стоимость квартир: какие теперь цены

В Киеве существенно выросли цены на квартиры на вторичном рынке. За последние 6 месяцев стоимость квадратных метров здесь выросла на 15,92%, или более чем на 10 000 грн – со средних 57 025 до 66 101 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц стоимость жилья увеличилась на 0,42% – или 274 грн.

Выросли цены и в годовом разрезе. С мая 2024-го по май 2025 года они увеличились на 13,52%, или почти на 8 000 грн.

Впрочем, в начале мая годовой рост составлял 15,99%, 6-месячный – 16,82%, а месячный – 5,84%. Поэтому не исключено, что на рынке начал зарождаться тренд на удешевление.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

В целом же, по районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от средних 49 440 до 89 144 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 39 704 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 2 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Святошинском районе – в среднем 49 440 грн за квадратный метр. А также в:

Деснянском – 50 394 грн;

Днепровский – 54 411 грн.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Оболонский – 59 209 грн;

Дарницкий – 61 381 грн;

Подольский – 64 214 грн;

Голосеевский – 71 369 грн;

Соломенский – 72 604 грн;

Шевченковский – 73 134 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 89 144 грн.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

В целом же, по данным аналитиков, чаще всего владельцы столичной недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 51 000 грн – 7% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен. Также часто можно встретить цены:

57 800 грн – 6,5%;

44 200, 68 000, 85 000 – 6%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" 20 400 грн. Однако таких всего 0,9%.

В Украине рухнули цены на аренду

В то же время, во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем в большинстве – в сторону удешевления. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-9%. Больше всего в Полтаве – на 9%, в среднем до 10 000 грн.

Также, по данным аналитиков крупного профильного портала, дешевле стало снимать квартиры в Виннице – здесь цены снизили на 8%, до средних 11 000 грн. В Ивано-Франковске удешевление составило 7% (до средних 13 500 грн). А кроме того, в:

Хмельницком – 5% (10 000 грн);

Ривном – 4% (11 500 грн);

Львове – 2% (17 500 грн).

Впрочем, в некоторых городах стоимость аренды выросла. Речь идет об:

Одессе – здесь стоимость аренды увеличилась на 11% (10 000 грн);

Днепре – на 10% (11 000 грн);

Киеве – на 3% (17 500 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

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