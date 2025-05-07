В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоит жилье

Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили их стоимость. Причем преимущественно, в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 64 000 долларов.

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Также существенное удорожание, по данным крупного профильного портала, зафиксировано в Житомире и Сумах – на 13% и 12% соответственно.

В Черновцах квартиры выросли в цене на 11%. В Харькове на 10%. А кроме того, в:

Ривном – на 9%;

Одессе и Черкассах – на 8%;

Киеве – на 7%;

Чернигове и Днепре – на 6%;

Хмельницом – на 4%;

Ивано-Франковске – на 3%.

В то же время, в 2-х городах было зафиксировано снижение цен на 1-комнатные квартиры. По данным аналитиков, ими являются:

Николаев – цены снизились на 5%;

Винница – 2%.

Цены на 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 15 000 до 64 800 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем, 15 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье – 17 000 долларов.

Николаев – 20 000 долларов;

Харьков – 22 000 долларов;

Сумы – 23 000 долларов.

Дороже всего во Львове – в среднем, 64 800 долларов. А кроме того, в:

Киеве, Ужгороде – 64 000 долларов;

Черновцах – 52 000 долларов;

Луцке – 48 500 долларов;

Ривном – 48 300 долларов.

В Украине хотят переписать правила для недвижимости

Тем временем, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.

Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем, в частности:

около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";

отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. В апреле 2025 года средняя стоимость гектара составила 86 655 грн, что сразу на 32 023 грн выше, чем было в марте. Более того, апрельские цены стали самыми высокими в 2025 году.

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