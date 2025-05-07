УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры: сколько теперь стоит жилье

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
63
В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры

Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили их стоимость. Причем преимущественно, в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 64 000 долларов.

Видео дня

Также существенное удорожание, по данным крупного профильного портала, зафиксировано в Житомире и Сумах – на 13% и 12% соответственно.

В Черновцах квартиры выросли в цене на 11%. В Харькове на 10%. А кроме того, в:

  • Ривном – на 9%;
  • Одессе и Черкассах – на 8%;
  • Киеве – на 7%;
  • Чернигове и Днепре – на 6%;
  • Хмельницом – на 4%;
  • Ивано-Франковске – на 3%.
В Украине массово подорожали 1 комнатные квартиры

В то же время, в 2-х городах было зафиксировано снижение цен на 1-комнатные квартиры. По данным аналитиков, ими являются:

  • Николаев – цены снизились на 5%;
  • Винница – 2%.

Цены на 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 15 000 до 64 800 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем, 15 000 долларов. Среди лидеров также:

  • Запорожье – 17 000 долларов.
  • Николаев – 20 000 долларов;
  • Харьков – 22 000 долларов;
  • Сумы – 23 000 долларов.

Дороже всего во Львове – в среднем, 64 800 долларов. А кроме того, в:

  • Киеве, Ужгороде – 64 000 долларов;
  • Черновцах – 52 000 долларов;
  • Луцке – 48 500 долларов;
  • Ривном – 48 300 долларов.

В Украине хотят переписать правила для недвижимости

Тем временем, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.

Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем, в частности:

  • около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";
  • отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. В апреле 2025 года средняя стоимость гектара составила 86 655 грн, что сразу на 32 023 грн выше, чем было в марте. Более того, апрельские цены стали самыми высокими в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!