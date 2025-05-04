В Киеве резко переписали стоимость квартир: какие теперь цены

На вторичном рынке недвижимости Киева подорожали квартиры. За последние 6 месяцев стоимость квадратных метров здесь выросла на 16,82%, или почти на 10 000 грн – со средних 57 685 до 67 389 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Видео дня

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц стоимость жилья выросла на 5,84% – или почти на 4 000 грн.

Выросли цены и в годовом разрезе. С мая-2024 по май-2025 года они увеличились на 15,99%, или более чем 9 000 грн.

В целом же, по данным аналитиков, чаще всего владельцы столичной недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 46 800, 68 400, 79 200 грн. 7,3% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен.

Также часто можно встретить цены 61 200 и 86 400 грн. Таких объявлений насчитывается по 6,2%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 14 400, 18 000, 21 600 грн. Однако таких всего по 0,5%.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

По районам же Киева стоимость "квадратов" колеблется от средних 46 982 до 93 964 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 46 982 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить 2 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Святошинском районе – в среднем 46 982 грн за квадратный метр. А также Деснянском – 47 990 грн.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Днепровский – 60 096 грн;

Дарницкий – 64 750 грн;

Подольский – 64 860 грн;

Оболонский – 67 096 грн;

Голосеевский – 70 076 грн;

Соломенский – 74 357 грн;

Шевченковский – 77 318 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 93 964 грн.

Где в Украине аренда 1-комнатных квартир "съедает" почти всю зарплату

Вместе с тем, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране.

Так, по данным большого профильного портала, самый большой процент зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры вынуждены жители Ужгорода. Там за наем такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка.

Также огромную часть зарплаты аренда жилья "съедает" в Луцке – 75%. А кроме того, во:

Львове – 71%;

Ивано-Франкковске – 61%;

Житомире – 60%.

Наименьшую же часть зарплаты за аренду квартиры отдают жители Харькова – 19%. А также Запорожье – 25%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!