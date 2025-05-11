В Украине "рухнула" стоимость аренды квартир: сколько стоит снять 1-комнатное жилье

Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем в большинстве – в сторону удешевления. В целом за последние 6 месяцев аренда такого жилья снизилась в диапазоне 2-9%. Больше всего в Полтаве – на 9%, в среднем до 10 000 грн.

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В целом же, рассказали на крупном профильном портале, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 18 800 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4 000 грн, а также:

Запорожье – 5000 грн;

Николаеве – 6000 грн;

Кропивницком – 7000 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 800 грн. А также Киеве и Львове – по 17 500 грн.

Как в Украине подешевела аренда 1-комнатных квартир

Кроме Полтавы, отметили аналитики, дешевле стало снимать квартиры в Виннице – здесь цены снизили на 8%. В Ивано-Франковске удешевление составило 7%. А кроме того, в:

Хмельницком – 5%;

Ривне – 4%;

Львове – 2%.

Впрочем, в некоторых городах стоимость аренды выросла. Речь об:

Одессе – здесь стоимость аренды увеличилась на 11%;

Днепре – на 10%;

Киев – на 3%.

Как правильно снимать квартиры

В то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать в себя несколько параметров. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили их стоимость. Причем преимущественно, в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 16%, до средних 64 000 долларов.

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