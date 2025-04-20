Украинцев обманывают при аренде жилья: как правильно снимать квартиры

В Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

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Дело в том, что такой документ будет иметь преимущества как для арендатора, так и для арендодателя, рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ". В частности, отмечается этот договор закрепит четкие условия аренды:

ее срок;

состояние жилья;

размер платы;

порядок прекращения договора.

"Согласно ст. 811 Гражданского кодекса Украины договор найма жилья заключается в письменной форме. При этом закон не требует нотариального удостоверения договора аренды жилья, оно может осуществляться по желанию сторон", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если жилье имеет нескольких собственников – каждый совладелец должен лично подписать договор. Либо же выдать другому нотариальную доверенность на распоряжение общим имуществом.

А если жилье приобретено в браке, необходимо согласие второго супруга на сдачу его в аренду.

Что должно быть в договоре

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Киеве подорожала аренда квартир. За последний месяц ее стоимость выросла на 15,06%, или почти на 3 000 грн – со средних 18 251 до 21 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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