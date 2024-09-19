В Киеве пытаются "разделить" землю на Оболони: компанию обвиняют в связях со скандальным банкиром

В Киеве земельный участок на Оболони может получить компания, связываемая со скандальным банкиром Алексеем Омельяненко. Ранее таким же образом "разделили" еще один связанный с "Укргазбанком" участок.

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Земельная комиссия Киевсовета утвердила техдокументацию для раздела земельного участка по номеру 8000000000:78:049:0023. Это участок по адресу ул. Полярная, 10. Об этом говорится в решении Киевсовета, которое есть в распоряжении OBOZ.UA.

Прошение о разделе подала компания "Трансхаус". Официально ее владелец – киевлянин Александр Нигода (это единственная связанная с ним компания). Однако в СМИ утверждают, что компания связана с Алексеем Омельяненко.

Ранее таким же образом был поделен участок на ул. Лебединская, 6. Оба участка связаны с "Укргазбанком" и Киевгорстрой-1. Алексей Омельянкно – экспредседатель наблюдательного совета Киевгорстрой-1, экс-член наблюдательного совета Укргазбанка.

В феврале 2014 года Хозсуд Киева частично удовлетворил иск Укргазбанка и постановил взыскать с ПАО "Киевгорстрой-1" имени М.П. Загородная задолженность по кредитному договору №81 от 01.10.2008 в сумме 167,4 млн грн. В счет погашения обращено взыскание на заложенное имущество, а именно: производственный комплекс общей площадью 8588,70 м2 по адресу: г. Киев, ул. Лебединская, 6; производственный комплекс общей площадью 4409,80 м2 по адресу: г. Киев, ул. Полярная, 10

Оба объекта были проданы на торгах. Однако теперь компании, которые связывают СМИ с Омельяненко, фактически пытаются получить часть этих объектов путем разделения участков земли.

Разделение участка на ул. Лебединская, 6 состоялось по просьбе ООО "Эпика 2017". Которую также СМИ повезут с Омельяненко.

Напомним, ранее Омельяненко работал топ-менеджером "Укргазбанка". За 2008-2010 годы из банка было выведено 5 млрд гривен кредитных средств из банка. Все эти ссуды оказались проблемными и не вернулись в "Укргазбанк". Только официально подтверждено нанесение финучреждения убытков на сумму около 4 млрд гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при бывшем главе Днепропетровской областной государственной администрации Валентине Резниченко внесли залог в 30 млн грн. Его, а также других бывших высокопоставленных должностных лиц Днепропетровщины подозревают в причастности к нанесению ущерба на сумму 286 млн грн.

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