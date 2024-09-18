Экс-главу Днепропетровской ОГА Резниченко выпустили из-под стражи под залог: какая сумма

За бывшего главу Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко внесли залог в 30 млн грн. Его, а также других бывших высокопоставленных должностных лиц Днепропетровщины подозревают в причастности к нанесению ущерба на сумму в 286 млн грн. Речь идет о ремонте дорог в Днепропетровской области в 2022 году, когда победителем тендеров была фирма, якобы связанная с Резниченко.

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О залоге сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил: таким образом Резниченко выпустили из-под стражи.

"На счет поступило 30 млн грн залога за бывшего председателя Днепропетровской ОВД Валентина Резниченко. Пока неизвестно, будет ли обжаловано указанное решение", – говорится в сообщении.

Напомним: залог Резниченко в размере 30 млн грн определил Высший антикоррупционный суд (ВАКС). При этом детектив НАБУ и прокурор САП просили 41 млн грн залога.

Детали дела Резниченко

Ранее пятерым бывшим чиновникам из Днепропетровщины объявили подозрение в организации масштабной оборудки с финансированием в дорожной сфере. В результате своих действий они нанесли госбюджету более 286 млн грн убытков. Одним из подозреваемых является Резниченко.

Сделку разоблачили следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как отметили в НАБУ, кроме бывшего главы Днепропетровской ОГА, о подозрениях сообщили:

экс-заместителю председателя Днепропетровской ОГА;

экс-руководителю департамента Днепропетровской ОГА;

эксначальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;

руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

Как пояснили в НАБУ, поскольку в условиях военного состояния финансирование в первую очередь выделялось на эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог, расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь. Чтобы получить первоочередное финансирование работ, а также избежать необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и технического надзора, в 2022 году подозреваемые заменили потребности в проведении текущего и капитального ремонта дорог необходимостью их эксплуатационного обслуживания, что позволило не только получить необходимое финансирование работ, но и избежать необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и технического надзора.

Параллельно с этим расходы на обслуживание искусственно и безосновательно были увеличены до 1,5 млрд. гривен. Договоры на выполнение соответствующих работ заключались с компанией, связанной с Резниченко. При этом стоимость материалов была завышена более чем на 286 млн. грн. Часть средств была выведена на счета других компаний, связанных с другими фигурантами.

Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОГА с 10 декабря 2020 года по 24 января 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ и САП объявили о подозрении фигурантам по делу о масштабных махинациях с паспортами и другими документами, нанесшими 450 млн грн ущербу государственному полиграфкомбинату "Украина". Подозреваемые помогли привлечь подконтрольную бывшему руководителю предприятия Максиму Степанову эстонскую компанию к поставке материалов изготовления бланков разных документов.

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