В Киеве "квадрат" комнаты в общежитии оценили дороже, чем в полноценной квартире: за сколько продают

В Киеве продают комнату в общежитии за 14 000 долларов. Площадь жилья составляет всего 11,9 "квадратов" – т.е., 1 кв.м комнаты стоит немногим более 1 176 долларов. В то же время стоимость некоторых полноценных квартир в столице формируется по более низкой цене "квадрата".

Объявление о продаже размещено на ресурсе olx.ua. Согласно ему, комната "полностью пригодна для проживания". А также имеет:

2 шкафа для одежды;

2 дивана;

холодильник;

телевизор;

кондиционер;

барную стойку.

"Комната является частью блочного модуля. В составе которого также есть еще 4 жилых комнаты, общий коридор, два санузла, ванная комната с душевой кабиной и личной стиральной машиной, кухня со всей необходимой меблировкой и выходом на балкон", – говорится в объявлении.

Видео дня

В то же время, во многих районах Киева можно найти объявления о продаже полноценных квартир, стоимость которых формируется на основе цены "квадрата", ниже его стоимости в этой комнате. К примеру, по данным DIM.RIA:

в Голосеевской районе можно купить 1-комнатную квартиру на 41 "квадрат" за 45 000 долларов. Цена квадратного метра – 1 098 долларов (на 78 долларов дешевле);

в Дарницком – 2-комнатную на 75 кв.м за 59 999 долларов. Цена "квадрата" – 800 долларов (на 376 долларов дешевле);

в Оболонском – 2-комнатную на 66 квадратных метров за 68 000 долларов Цена квадратного метра – 1 030 долларов (на 146 долларов дешевле).

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, за год (с августа 2022-го до августа 2023-го) 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подорожали практически во всей Украине – исключением стала лишь Херсонская область, где стоимость жилья снизилась. Больше всего же цены выросли в Закарпатской области – сразу на 37,8%. В целом же дороже всего покупать жилье в Киеве – здесь "однушка" стоит в среднем 86 608 долларов (+9% к прошлогоднему показателю).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!