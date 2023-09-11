Прежние цены больше не актуальны: в Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир

За год (с августа 2022-го до августа 2023-го) 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подорожали практически во всей Украине – исключением стала лишь Херсонская область, где стоимость жилья снизилась. Больше всего же цены выросли в Закарпатской области – сразу на 37,8%. В целом же дороже всего покупать жилье в Киеве – здесь "однушка" стоит в среднем 86 608 долларов (+9% к прошлогоднему показателю).

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На втором месте по дороговизне – Львовская область, 61 611 долларов (+28,5%), сообщают аналитики крупного профильного маркетплейса. На третьем – Закарпатская, 51 231 доллар (+37,8%).

Сразу в нескольких областях 1-комнатные квартиры стоят больше 40 000 долларов. Это:

Одесская – 46 120 долларов (+24%);

Винницкая – 45 034 доллара (+17,4%);

Киевская – 42 999 долларов (+16%);

Днепропетровская – 42 430 долларов (+27%);

Ивано-Франковская – 41 990 долларов (+19%).

Самые низкие цены в Николаевской области, где 1-комнатная квартира стоит в среднем 23 144 доллара (+18,3%). Меньше 30 000 тыс. долларов зафиксированы цены также в:

Запорожской области – 23 575 долларов (+11,5%);

Кировоградской – 24 358 долларов (+13,44%);

Херсонской – 24 500 долларов (подешевели на 25%);

Сумской – 26 737 долларов (+30%).

Где цены выросли больше всего

Больше всего же цены выросли в Закарпатской области – сразу на 37,8%. А кроме того, в:

Черновицкой – на 37,4%;

Сумской – на 30%;

Львовской – на 28,5%

Днепропетровской – на 27%.

Меньше всего 1-комнатные квартиры подорожали в Полтавской области – на 7,41%. А также в Тернопольской и Киеве – на 9%.

А вот в Херсонской области жилье вообще подешевело, причем значительно. Цены снизились на 25%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе тем временем продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней 8 комнат, расположенных на трех уровнях. Все с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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