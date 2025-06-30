В Германии говорят о перезапуске "Северного потока-2": что происходит вокруг российской "трубы"

Несмотря на то, что Россия продолжает свою полномасштабную агрессию против Украины уже более 3 лет, в политической повестке дня Германии все чаще обсуждают тему возобновления работы замороженного российского газопровода "Северный поток-2". Некоторые видят в этом путь к примирению между Западом и страной-агрессором, кто-то ищет экономические мотивы.

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OBOZ.UA разобрался, кто хочет перезапустить российскую "трубу", а также какова позиция правительства Германии по этому вопросу и что в целом может ждать газопровод в ближайшем будущем.

В Германии противостоят перезапуску "Северного потока 2"

Недавно Reuters стало известно, что Министерство экономики Германии готовит изменения в закон о внешней торговле, чтобы предотвратить потенциальное поглощение швейцарской компании Nord Stream 2 AG, которая управляет "Северным потоком-2". Если изменения будут приняты, в случае поглощения немецких компаний правительство страны сможет проверять источники инвестиций и потенциально блокировать их (сейчас этого не предусмотрено).

Бывший государственный секретарь Министерства экономики Германии Михаэль Келнер уже призвал правительство устранить эту лазейку. Таким образом газопроводы в Германии или Европе не смогут принадлежать российским или американским компаниям.

В целом официальная позиция правительства ФРГ остается неизменной: "Северный поток-2" не имеет права на эксплуатацию и не получит его в будущем. Канцлер Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что трубопровод не сертифицирован и не соответствует нормам ЕС.

На фоне сообщений об активизации российско-американских переговоров он инициировал консультации с Брюсселем по закреплению юридического запрета на возобновление работы газопровода. Как пишет Financial Times, Мерц поддержал инициативу Еврокомиссии включить "Северный поток" в новый пакет санкций ЕС. Таким образом Берлин стремится перевести обсуждение будущего проекта в плоскость общеевропейской политики, минимизировав внутреннее давление и попытки лоббирования со стороны внешних игроков.

Параллельно в Брюсселе представители Европейской народной партии предостерегают Вашингтон от попыток пересмотра санкционной политики в отношении "Северного потока 2". Евродепутат Михаэль Галер заявил, что любые попытки возобновить сотрудничество с Кремлем в сфере энергетики будут расценены как предательство Украины и международного права.

Кто и как хочет восстановить газопровод

В марте этого года несколько немецких политиков, в частности представители Христианско-демократического союза, выступили за обсуждение идеи перезапуска "Северного потока" после завершения войны. Они предположили, что трубопровод мог бы работать под контролем американских компаний, если эмбарго будет отменено. Это вызвало положительную реакцию со стороны пророссийской партии "Альтернатива для Германии", которая уже ранее публично выступала за возобновление импорта российского газа.

Поддержка проекта со стороны США также стала предметом активного обсуждения. По информации западных медиа, американский инвестор Стивен П. Линч рассматривает возможность приобретения "Северного потока-2", а спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф выступает за снятие санкций с Nord Stream 2 AG как часть возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

СМИ сообщают, что в частных переговорах рассматривается схема, по которой российский газ будет продаваться американской компанией с последующими поставками в Европу. Некоторые политики в Германии не исключают, что такой подход мог бы стать компромиссом на пути к прекращению войны.

В частности, представитель СДПГ Нина Шеер заявила, что отмена санкций могла бы служить дипломатическим сигналом в рамках мирного процесса. Она подчеркнула, что Германия останется преданной курсу на возобновляемые источники энергии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский признал поддержку Германии и важность ее позиции по "Северному потоку". Он призвал западных партнеров продолжать давить на агрессора санкциями.

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