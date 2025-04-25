"Может способствовать миру в Украине": в партии Шольца поддержали отмену санкций США против "Северного потока-2"

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по энергетическим вопросам Нина Шеер поддержала возможную отмену санкций США против "Северного потока-2" (Nord Stream 2 AG). По ее мнению, этот шаг якобы может способствовать миру в Украине.

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Об этом Шеер сказала в комментарии Politico в четверг, 24 апреля. По ее словам, санкции в отношении Nord Stream 2 AG были незаконными с самого начала.

"Их снятие будет соответствовать международному праву. В интересах следования дипломатическим путям к миру и прекращения агрессивной войны против Украины следует поощрять шаги, которые потенциально могли бы поддержать этот процесс", – отметила немецкий политик.

Шеер также подчеркнула, что эта позиция не меняет приверженности Германии возобновляемым источникам энергии.

"Мы должны ускорить переход к возобновляемым источникам энергии. Это остается верным независимо от того, как будут обработаны санкции в отношении Nord Stream 2", – добавила она.

Журналисты пишут, что Нина Шеер собирается присоединиться к коалиционному правительству консервативного Фридриха Мерца в качестве младшего партнера.

Накануне издание сообщило, что спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф выступает за снятие санкций с российской энергетической инфраструктуры, включая газопроводы Россия-Германия Nord Stream 2, в рамках потенциальных мирных переговоров.

Это предложение вызвало обеспокоенность в Германии, где зависимость от российского газа значительно сократилась после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Министерство экономики и климатических действий Германии отвергло идею возобновления работы трубопровода, независимо от того, что станет с санкциями США.

"Трубопровод Nord Stream 2 не сертифицирован и не был юридически одобрен. Таким образом, использование трубопровода даже не рассматривается", – сказал представитель ведомства.

Представитель по внешней политике фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте Михаэль Галер предостерег от такого шага Белого дома.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что администрация Трампа, по-видимому, готова отказаться от международного права, предать Украину, предоставить России безнаказанность и вести дела с Путиным. Новое правительство Германии также не позволит возобновить работу Nord Stream. Мы не повторим одну и ту же ошибку дважды", – отметил он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в марте СМИ узнали о начале секретных переговоров о возобновлении поставок в ФРГ российского газа. В них принимает участие посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, несколько раз неофициально приезжавший в Швейцарию для обсуждения соответствующего соглашения.

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