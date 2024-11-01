В Евросоюзе решили потратить замороженные активы РФ: в Politico узнали, кто получит российские миллиарды

Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранится значительная часть замороженных российских активов, может получить к ним доступ. Это позволит Европейскому Союзу (ЕС) избежать последствий мер со стороны РФ, принятых в ответ на санкционные ограничения.

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Ссылаясь на три анонимных источника среди европейски чиновников, издание Politico сообщает, что такой вариант решения вопроса рассматривают в Европейской комиссии. Иммобилизированные средства РФ могут использоваться для компенсации убытков, которые Euroclear понес в России из-за соблюдения западных санкций.

Это дополнит согласованную на прошлой неделе многостороннюю схему, позволяющую использовать доходы, полученные от замороженных российских активов, для погашения долгосрочного кредита в $50 млрд, который страны G7 договорились выделить Украине.

Некоторые подсанкционные предприятия и компании из РФ пытаются вернуть свои активы и добиться компенсации у Euroclear через российские суды. И хотя даже в случае удовлетворения таких требований у российских судебные инстанции нет полномочий для принудительной передачи хранящихся в Бельгии средств, они могут предпринять ответные действия против активов Euroclear, хранящихся в российских финучреждениях.

Эти активы принадлежат западным финансовым учреждениям и компаниям, которые могут подать собственные компенсационные иски к Euroclear в европейские суды. В депозитарии признали, что уже столкнулись со "значительным количеством" судебных разбирательств – практически все они ведутся в российских судах.

Для покрытия расходов или претензий, возникающих в связи с подобными судебными исками, Euroclear резервирует в специальном фонде около 10% прибыли, полученной от замороженных активов. Но в Еврокомиссии считают, что для покрытия санкционных обязательств рентабельнее было бы задействовать часть замороженных российских активов, даже несмотря на то, по словам критиков, это ставит под угрозу соблюдение международного права.

В Еврокомиссии открыты для этой идеи, но, чтобы принять такое решение, понадобится единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС, поэтому никакого конкретного решения в ближайшее время не ожидается. Хотя этот вопрос может быть официально рассмотрен в контексте санкционной политики ЕС, несмотря на то, что в настоящее время новые пакеты ограничений блокируются Венгрией, которая до конца 2024 года председательствует в ЕС.

Стоит отметить, что всего после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в западных странах было заморожено около российских активов в эквиваленте $300 млрд. Из них более $260 млрд приходится на Евросоюз.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Украины планирует растянуть по времени $50 млрд, которые получит в счет доходов от замороженных активов РФ. Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что деньги могут быть выделены в рамках трехлетней финансовой программы.

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