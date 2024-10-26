Лидеры G7 договорились о предоставлении Украине 50 млрд кредита из замороженных активов РФ

Лидеры стран G7 приняли решение о предоставлении Украине кредита на общую сумму около 50 млрд долларов. Для этого будут использованы средства из замороженных российских активов.

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Выплаты планируют начать до конца текущего года. Об этом говорится в общем заявлении стран G7, опубликованном на сайте итальянского правительства.

В общем коммюнике говорится, что по инициативе председателя Совета министров Джорджии Мелони лидеры G7 приняли заявление, в котором сообщается, что они достигли соглашения о предоставлении Украине кредитов на общую сумму около 50 млрд долларов.

"Этот важный результат подтверждает обязательство, взятое лидерами G7 на саммите, состоявшемся в июне в Борго-Эгнация, в итальянском регионе Апулия", – говорится в сообщении.

Во время встречи финансовых лидеров на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне стало известно, что предоставление денежных средств планируют начать до конца года.

Стоит отметить, что активы РФ на сумму около 260 млрд евро были заморожены из-за санкций после начала полномасштабной войны против Украины. Большая часть российских активов хранятся в депозитарии ценных бумаг Euroclear, что делает Европейски Союз важным участником этого процесса.

Напомним, США предоставит Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7, который будет погашен за счет замороженных российских активов. Половина средств планируется на военную помощь, остальные – на экономическую поддержку Украины.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, РФ может не получить свои активы, замороженные в банках и депозитариях западных стран, даже после завершения войны в Украине. Страны-члены клуба "Большой семерки" не планируют их возвращать до тех пор, пока агрессор полностью не компенсирует ущерб после окончания боевых действий.

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