Замороженные активы России – разовая акция: раскрыто, как Украина поступит с 50 млрд долларов Кремля

Правительство Украины планирует эффективнее всего растянуть по времени $50 млрд, которые были анонсированы международными партнерами до 2025 года и которые должны быть выплачены в счет доходов от замороженных российских активов. Скорее всего, речь пойдет о по меньшей мере трехлетней программе помощи.

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Об этом сообщил министр экономики Сергей Марченко. Он подчеркнул, что такой источник доходов разовый, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть взаимоисключающие задачи: как найти средства на восстановление, как растянуть эти средства, ограниченные, $50 млрд, являющиеся разовой акцией – их больше нельзя будет повторить – на трехлетнюю перспективу минимум", – сказал он агентству.

Марченко напомнил, что в проекте госбюджета на 2025 год заложено внешнее финансирование в $38,4 млрд. Кроме того, учитывая то, что Украина продолжает воевать и нести в частности экономические и финансовые потери, в следующем году ситуация не станет лучше.

"У нас сейчас потребность в $38 млрд, и в 2026-м чуда не произойдет, что у нас там все сбалансируется, даже если теоретически думать об этом. Поэтому думаем (Над лучшим вариантом использования $50 млрд. – Ред.)", – объяснил глава Минфина.

Конфискация активов России: Украина требует забрать 300 млрд, но пока получит только 50 млрд дол.

Цель Украины – конфискация всех 300 млрд долларов замороженных российских активов, объявил ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он подчеркнул: получение от партнером кредита в 50 млрд долларов, обеспеченного средствами России, пока рассматривается Киевом как аванс. И к выделению этих средств привязан ряд условий.

"Наша конечная цель остается без изменений – конфисковать все 300 млрд долларов замороженных российских активов. 50 миллиардов рассматриваем как первый шаг к этому и как нашу подушку безопасности на последующие годы с точки зрения задержек в финансировании, других непредсказуемых факторов, которые могут произойти", – сказал глава правительства.

Напомним, только Европейский Союз (ЕС) заморозил российские активы на сумму более 260 млрд долл. Всего в западных странах сумма составляет около 300 млрд долл. США, предлагают использовать их для выпуска облигаций, которые впоследствии пойдут на помощь ВСУ.

Ранее OBOZ.UA подсчитал, что если бы западные партнеры использовали для закупки истребителей F-16 для Украины замороженные активы России, теоретически они смогли купить все существующие в мире F-16. Речь идет о около $300 млрд центробанка РФ, заблокированных на западных счетах.

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