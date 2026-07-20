В ЕС больше нельзя выбрасывать непроданную одежду: как новые правила повлияют на покупателей

В Европейском Союзе (ЕС) крупным компаниям официально запретили уничтожать непроданную или возвращенную одежду и обувь – теперь такие товары должны повторно использоваться, передаваться на благотворительность или перерабатываться. Для покупателей это может означать увеличение количества распродаж, аутлетов и предложений брендовой одежды со значительными скидками.

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Об этом пишет Deutsche Welle. Нововведения вступили в силу в рамках Регламента ЕС об экодизайне (ESPR), который является частью европейской стратегии по сокращению отходов, уменьшению выбросов парниковых газов и переходу к циркулярной экономике.

Какие правила теперь действуют

Отныне крупные компании, работающие в странах ЕС, не могут просто списать и уничтожить нераспроданную или возвращенную одежду, обувь или другие текстильные изделия. Вместо этого бизнес должен найти для товаров другое применение . Среди возможных вариантов:

повторная продажа;

передача благотворительным организациям;

перепродажа через аутлеты;

реализация через платформы подержанных товаров;

переработка текстиля.

В то же время закон предусматривает несколько исключений. Уничтожение продукции допускается только в том случае, если товар поврежден, загрязнен, представляет опасность или вообще не подлежит повторному использованию или переработке. Также утилизация возможна, если благотворительные организации отказались принять предложенные вещи в установленный срок.

Европейская комиссия поясняет, что проблема текстильных отходов уже давно стала одной из крупнейших экологических проблем региона. По официальным данным, только при утилизации непроданных товаров ежегодно образуется около 5,6 млн тонн выбросов CO₂. Отмечается, что это сопоставимо с годовыми выбросами от 2–3 миллионов автомобилей.

Кроме того, по информации Европейского агентства по окружающей среде, ежегодно в странах ЕС выбрасывается до 600 тысяч тонн нового неношеного текстиля.

Только в Германии в 2021 году было утилизировано примерно 17 миллионов единиц новой одежды, которую покупатели вернули в магазины. В Брюсселе считают, что новые правила позволят существенно сократить количество отходов, дольше использовать уже изготовленные вещи и уменьшить потребление природных ресурсов.

Что изменится для покупателей

Представители немецкого Союза розничной торговли (HDE) считают, что новые правила могут быть выгодны не только для окружающей среды, но и для самих потребителей. Из-за невозможности утилизировать непроданный товар магазины могут более активно:

проводить крупные сезонные распродажи;

открывать аутлеты;

продавать продукцию со значительными скидками;

расширять продажи через платформы подержанных вещей.

Таким образом, у покупателей появится больше возможностей приобрести новую брендовую одежду по более низким ценам. Кроме того, ожидается расширение масштабов благотворительных программ, в рамках которых непроданные вещи будут передаваться тем, кто в них нуждается.

Несмотря на экологические преимущества, представители текстильной отрасли относятся к нововведениям неоднозначно. В Немецком объединении текстиля и моды заявляют, что одним лишь запретом проблему "быстрой моды" (Fast Fashion) решить не удастся. По их мнению, новые требования увеличивают бюрократическую нагрузку на бизнес и не учитывают реальных условий работы компаний.

Эксперты также обращают внимание на то, что для эффективной реализации новых правил необходимо создать современные системы сбора, сортировки и переработки текстиля. Без такой инфраструктуры запрет может оказаться менее эффективным, чем ожидается.

Новые требования будут вводиться постепенно

Запрет уже вступил в силу для крупных компаний. Для среднего бизнеса Евросоюз предусмотрел более длительный переходный период. Такие предприятия должны полностью перейти на новые правила только к 2030 году.

Кроме того, в ближайшее время крупные компании будут обязаны регулярно отчитываться об объемах непроданной продукции и способах её дальнейшего использования, что позволит контролировать выполнение новых экологических требований.

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