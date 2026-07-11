Украинцев обманывают в супермаркетах и магазинах: названы шесть главных уловок

Украинцев обманывают в супермаркетах и магазинах. Для этого используют целый ряд уловок: от махинаций с весами и ценниками до опасных скидок.

Видео дня

О том, какие схемы используют в супермаркетах и что стоит знать каждому покупателю, читайте в материале OBOZ.UA.

Какие уловки используют в супермаркетах

Махинации с весами

Весы на кассах и в торговых залах могут быть настроены некорректно. Продавцы порой используют незаметные нитки, грузики или слегка прижимают платформу рукой во время взвешивания.

Всегда проверяйте сомнительный товар на контрольных весах. Чтобы быстро проверить честность продавца, заранее взвесьте свой смартфон на точных весах. Если гаджет на магазинных весах внезапно "потяжелел" — вас пытаются обмануть.

Ценовые ловушки

Цены на витрине и в чеке часто отличаются. По закону магазин обязан продать вам товар именно по той стоимости, которая указана на ценнике. Также обращайте внимание на стоимость, которую выбивают весы самообслуживания при печати стикера — там тоже могут быть расхождения.

Округление чека не в вашу пользу

Из-за правил округления наличных расчетов магазины намеренно выставляют цены с копейками в конце (например, 9,96 или 9,99 грн), чтобы в итоге округлить сумму до 10 грн в свою пользу.

Как бороться: расплачивайтесь банковской картой или смартфоном. При безналичном расчете списывается точная сумма до копейки, и правила округления не применяются.

Опасная уценка

Продавать просроченные продукты в Украине запрещено, но супермаркеты часто выставляют товары "на грани" или со сроком годности, который уже истек, на распродажу. Помните, что в случае нарушения условий хранения продукты портятся даже раньше указанной даты. Всегда внимательно изучайте маркировку уцененных товаров.

Фейковые скидки

Классическая маркетинговая схема: перед началом "грандиозной распродажи" цену товара искусственно завышают, а затем зачеркивают её, выдавая стандартную стоимость за выгодную акцию.

Продажа пластика по цене деликатесов

При покупке готовой кулинарии или товара на развес вам обязаны вычесть чистый вес упаковки (тары) из общего веса. В противном случае вы рискуете заплатить за дешевый пластиковый контейнер или плотный пакет по цене дорогого сыра или мяса.

Защититься от всех уловок сразу невозможно, но минимизировать риски вполне реально. Приходите в магазин с четким списком покупок, не отвлекайтесь на хаотичные стеллажи, проверяйте чеки прямо у кассы и всегда изучайте этикетки. Внимательного покупателя обмануть гораздо сложнее.

Куда стоит обращаться с жалобой

В случае выявления нарушения со стороны торгового заведения украинцам рекомендуют обращаться с жалобой в компетентные органы. К ним относятся:

Госпродпотребслужба.

Суд.

Что делать, если вас обманывают на рынке

Вместе с тем отмечается, что если продукция реализуется на рынке, покупатель имеет право обратиться к администрации и потребовать предоставления весов или других средств для проверки количества. Ведь правила торговли прямо обязывают администрацию рынка обеспечивать продавцов необходимой измерительной техникой.

"Если вам не подтвердили исправность измерительного прибора, вы можете обратиться в соответствующие органы. Ведь ваши права потребителя нарушены", — резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты — прежде всего, крупных номиналов. Обосновать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!