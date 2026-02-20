В Госрезерве раскрыли коррупцию на 36 млн грн: задержан бывший топ-чиновник

Бывшего и.о. гендиректора комбината Государственного агентства по управлению резервами Украины заподозрили в хищении 36 млн грн бюджетных средств. Экс-чиновник и двое его соучастников создали коррупционную схему, которая заключалась в незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Нацполиции. Всего в преступную организацию входили шесть участников – им грозит до 12 лет лишения свободы.

Результаты расследования

Злоумышленники "зарабатывали" на незаконной сдаче в аренду складов госпредприятия через сеть подконтрольных фирм , которые создал экс-гендиректор комбината Госрезерва, привлекая своего знакомого в качестве посредника.

, которые создал экс-гендиректор комбината Госрезерва, привлекая своего знакомого в качестве посредника. Новозарегистрированные компании получали в аренду склады Госрезерва по искусственно заниженной стоимости .

. После этого складские ангары сдавались в субаренду представителям компаний реального сектора экономики, но уже по рыночной стоимости .

. Полученные таким образом средства выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и распределялись между всеми участниками преступной организации.

Такая схема стала источником нелегальных поступлений от 1 до 4 млн грн ежемесячно – деньги легализировались через приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса.

– деньги легализировались через приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса. Чтобы скрыть сделку, ее организатор и участники вносили недостоверные сведения в отчетно-хозяйственную документацию.

Процессуальные действия

Все шесть фигурантов задержаны. Им сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, по которым им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества:

ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями);

(создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями); ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружены смартфоны, компьютерная техника и документы с доказательствами преступной схемы. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех причастных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве правоохранители разоблачили директора коммунального предприятия, которого подозревают в вымогательстве более 1 млн грн с частной компании после честно выигранного ею государственного тендера. Речь идет о закупке учебного оборудования на сумму 8,29 млн грн.

