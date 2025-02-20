В Дії запустили две новые услуги: кому пригодится и как подать заявку
Теперь украинские ветераны могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны, а члены семей погибших – соответствующий статус без очередей и излишних бумажных проволочек. Все услуги теперь доступны в Дії и оформляются всего за несколько кликов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Цифровизация государственных услуг продолжается и теперь украинские ветераны могут оформить важные статусы онлайн. Новые услуги доступны:
- ветеранам, имеющим справку об инвалидности;
- мужчинам, женам, родителям и детям погибших военных, имеющих документы, подтверждающие участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.
Как подать заявку
Чтобы получить статус, нужно всего несколько кликов в Дії. Достаточно иметь:
- справку об участии в боевых действиях;
- справку об инвалидности от МСЭК или экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОФФЛ);
- для членов семей погибших – документы, подтверждающие родственные связи.
После подачи заявки учреждения автоматически примут ее в работу, а статус можно будет отслеживать онлайн. Как только решение будет принято, пользователь получит уведомление. Оцифровка процесса оформления статусов значительно сокращает время на их получение и защищает от возможных ошибок и подделок.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, министерство цифровой трансформации также разработало для холостых украинцев специальные сертификаты, подтверждающие их семейное положение. Документ можно добавить в мобильное приложение Дія.
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