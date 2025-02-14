В Дії появилась неожиданная функция в День влюбленных: поможет соединить сердца украинцев

Министерство цифровой трансформации разработало для холостых украинцев специальные сертификаты, подтверждающие их семейное положение. Документ можно добавить в мобильное приложение Дія.

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О появлении неожиданной функции в День влюбленных, 14 февраля, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. Он уверяет, что такого в мире точно нет нигде.

"Цифровизировали все для пар и об украинцах в активном поиске не забыли. Если вы не замужем или уже разведены, обновляйте Дію, выбирайте "Добавить документ" и генерируйте сертификат. Данные проверяют в реестре, поэтому с сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке", - пояснил Федоров.

Он пояснил, что в сертификат холостяка можно скачать любое свое фото, указать свои интересы, а также выбрать дизайн по душе. Кроме того, такой документ имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, стать паром и поделиться об этом в соцсетях.

"С Дієй вы уже не тратите время на очереди и бюрократию, а теперь не придется и на исследование страниц в социальных сетях. Цифровизация защищает от любого мошенничества (даже романтического)", – отметил Михаил Федоров.

В то же время в Минцифре отметили, что такой сертификат не имеет юридической силы, а только "романтизирует поиск друг друга в эти бурные времена" и "свидетельствует, что ваше сердце и безымянный палец свободны". Если же владелец или владелица такого документа примет предложение брака онлайн, сертификат холостяка изменится на сертификат обрученного или обрученного.

Идея добавить такой сертификат принадлежала основателю Monobank Олегу Гороховскому. По его словам, предложил добавить этот сервис во время обсуждения услуги "Брак онлайн" на встрече технологического борда Минцифры. Он отметил, что добавить документ могут украинцы с верифицированным РНОКПП в Дії, от 18 лет, без записи о браке или уже разведены.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Министерство цифровой трансформации планирует расширять функционал Дії. В приложении планируют запустить смену техпаспорта на авто, появится свой чат с искусственным интеллектом и возможность смены фамилии.

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