В большой "сети" АЗС украинцам вместо бензина заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

В Одесской области разоблачили 9 нелегальных АЗС, торговавших фальсификатом. В частности, на этих заправках, не имея соответствующих документов, украинцам заливали бензин, дизтопливо и автогаз неизвестного происхождения.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там раскрыли суть схемы:

Владельцы АЗС без лицензии и регистрации предприятия покупали топливо неизвестного происхождения "по значительно более низким ценам".

В дальнейшем они реализовали бензин в Одессе и области.

Для этого установили на заброшенных территориях автозаправочное оборудование, емкости для хранения топлива и топливораздаточные колонки.

Продавали же на заправках, отмечается, бензин 2-х марок: А-92 и А-95. В частности, рассказали правоохранители, во время обісков по делу этого топлива было изъято 6,2 тонны.

Также под изъятие попали 5,9 тонны дизеля. А кроме того:

3 тонны автогаза;

топливораздаточные колонки;

резервуары;

оборудование;

сооружения, которые использовались для функционирования нелегальных АЗС.

"Общая стоимость изъятого – почти 9,6 млн грн. Все 9 незаконных АЗС полностью демонтированы", – рассказали в БЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Минэнерго уверяют, что масштабные отключения света не приведут к дефициту бензина в Украине. Там утверждают, что топлива на рынке достаточно.

