Будет ли дефицит бензина из-за массовых отключений света: Минэнерго обратилось к украинцам

Рынок бензина и дизельного топлива в Украине остается полностью обеспеченным, а массовые отключения электроэнергии не создают угрозы дефицита. Благодаря диверсифицированной логистике, импорту и государственному контролю топливо стабильно поступает на АЗС без предпосылок для резких ценовых скачков.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник. Несмотря на сложную энергетическую ситуацию, топливная отрасль не зависит от одного-двух критических объектов.

По словам Колесника, ключевым фактором стабильности стала диверсификация путей поставок. Топливо поступает в Украину сразу несколькими маршрутами – автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Даже в случае локальных проблем с электроснабжением или логистикой рынок автоматически переходит на альтернативные каналы доставки. Ни один отдельный узел не является критическим для всей системы, а риск остановки поставок минимизирован.

Традиционно январь в Украине считается периодом низкого сезонного потребления топлива. Однако нынешние условия вносят коррективы. Из-за перебоев с электроэнергией растет использование генераторов, как в бизнесе, так и в частном секторе, это поддерживает стабильный спрос на бензин и дизель даже в зимние месяцы.

В то же время, как отмечают в Минэнерго, этот спрос полностью покрывается благодаря слаженной работе правительства и топливных компаний. С начала года в Украину уже импортировано более 344 тысяч тонн горючего, и эти объемы продолжают расти.

Отдельную роль в стабильности рынка играет внутренний производитель. Хотя Украина в значительной степени зависит от импорта светлых нефтепродуктов, собственные мощности позволяют частично компенсировать пиковые нагрузки и быстрее реагировать на изменение спроса. Сочетание импорта с разных направлений и внутреннего производства создает своеобразный "запас прочности" для рынка топлива даже в кризисных условиях.

В Министерстве энергетики подчеркивают, что текущая логистическая ситуация не создает оснований ни для дефицита, ни для резких ценовых колебаний. Формирование цен на бензин и дизель зависит прежде всего от мировых котировок на нефть, валютного курса и налоговой политики, а не от внутренних логистических рисков.

По словам Колесника, никаких предпосылок для паники на рынке сейчас нет, а все попытки спекуляций находятся под контролем государства. В Украине действует государственная система мониторинга объемов и качества топлива, а также система минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

Отмечается, что это позволяет государству в режиме реального времени видеть баланс топлива, контролировать качество ресурса и оперативно реагировать на любые признаки потенциальной дестабилизации. Фактически, рынок находится под постоянным наблюдением даже в периоды повышенных рисков.

