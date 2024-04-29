В Украине за работу копирайтером готовы платить больше 25 тысяч: о чем нужно писать

В Украине все популярнее становится онлайн-работа, а одной из самых доступных профессий считается копирайтер. Дело в том, что хотя писать тексты и не так легко, как кажется, научиться это делать на базовом уровне все же проще, чем, к примеру, верстать сайты или заниматься программированием. Тем более, что в некоторых компаниях готовы платить за такую работу 25 тыс. грн и более.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию копирайтера с зарплатой в 38 тыс. грн. Работать нужно будет с понедельника по пятницу с 15:30 до полуночи. "Написание качественных текстов для веб-сайта, блога или других онлайн-платформ. Разработка увлекательных историй и сообщений, которые заинтересуют и поразят наших потенциальных клиентов", – говорится в описании рабочих обязанностей.

А образовательный центр ищет копирайтера на зарплату от 20 до 25 тыс. грн. Писать нужно будет статьи о преподавании английского языка – и публиковать их на сайте на английском языке. А потому срдеи требований к соискателю значится знание английского на уровне С1/C2.

В то же время, работодатели ищут копирайтеров не только для работы на "удаленке" – также предлагают работать с офиса. К примеру, сервис подарков и впечатлений готов платить 25 тыс. грн за написание текстов на темы, собственно, подарков и впечатлений, а также о путешествиях.

А компания по организации конференций для среднего и крупного бизнеса ищет копирайтера на зарплату от 20 до 40 тыс. грн. Писать нужно будет на бизнес-тематику. Среди профессиональных требований – высокий уровень письменного английского.

Работодатели хотят привязывать зарплату к результатам работы

В то же время, по данным исследования крупного кадрового портала, украинцы недовольны зарплатами, которые им предлагают работодатели, – об этом заявил 41% участников опроса. Несоответствие этих сумм желаемому уровню оплаты труда является основной проблемой, с которой люди сталкиваются при поиске работы.

При этом лишь 28% украинцев сообщили, что сейчас в полном объеме получают ту же зарплату, что и до полномасштабной войны. У остальных произошли изменения, причем в сторону как повышения, так и понижения оплаты труда.

Сами же работодатели, отмечается, пытаются "удерживать баланс материальной и нематериальной мотивацией". А некоторые готовятся к внедрению системы четкой привязки зарплаты к фактическому результату работы.

"Это позволит работникам влиять на свой заработок, а нам как бизнесу контролировать фонд оплаты труда. Также мы постоянно анализируем рыночные зарплаты, чтобы держать руку на пульсе рыночных условий и не допускать недооценки наших работников", – рассказала директор по персоналу "Ватаг Груп" Лилия Меликян.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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