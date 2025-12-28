УкраїнськаУКР
"Укрзализныця" отменяет ряд поездов в новогодние праздники: какие рейсы не будут курсировать

Иллюстративное фото. Поезд 'Укрзализныци'

В новогодние праздники "Укрзалізниця" временно отменяет десятки конкретных пригородных и региональных поездов в разные даты с 31 декабря 2025 года до конца января 2026-го. Перед поездкой пассажирам стоит обязательно проверять расписание, ведь изменения касаются именно отдельных рейсов, а не направлений в целом.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Причина – традиционное уменьшение пассажиропотока в праздничные дни, когда многие украинцы меньше пользуются пригородным сообщением.

В компании отмечают, что речь идет именно о временных изменениях, а не о закрытии маршрутов. Пассажирам советуют внимательно проверять расписание перед поездкой, особенно с 31 декабря 2025 года до первых чисел января 2026 года.

Какие поезда не будут курсировать 31 декабря 2025 года

  • №6041/6042 Помошная – Долинская;
  • №6161 Помошная – Людмиловка;
  • №6125 Львов-Пригородский – Шкло-Старжиская;
  • №6002/6001 Львов-Главный – Рава-Русская;
  • №6251 Тернополь-Пассажирский – Козова;
  • №6254 Козова – Тернополь-Пассажирский;
  • №6277 Тернополь-Пассажирский – Чортков;
  • №6361 Здолбунов-Пассажирский – Луцк;
  • №6039 Днепр-Главный – Пятихатки.
Поезда отменены 1 января 2026 года

  • №6035/6036 Помошная – Знаменка;
  • №6043/6044 Знаменка – Помошная;
  • №6039 Долинская – Тимково;
  • №6040 Тимково – Долинская;
  • №6041/6042 Долинская – Помошная;
  • №6162 Людмиловка – Помошная;
  • №6641 Цветково – Мироновка;
  • №6642 Мироновка – им. Т. Шевченко (на участке Мироновка – Цветково);
  • №889/890 Коростень – Винница – Коростень;
  • №886/885 Славутич – Киев-Волынский – Славутич;
  • №856/855 Житомир – Конотоп – Житомир;
  • №7001 Харьков-Пассажирский – Лозовая;
  • №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский;
  • №6307 Харьков-Пассажирский – Мерчик;
  • №6222 Мерчик – Люботин;
  • №6951 Светловодск – Бурты;
  • №6952 Бурты – Светловодск;
  • №6333 Бахмач-Пассажирский – Гребенка;
  • №6263 Тростянец-Смородино – Боромля;
  • №6266 Боромля – Люботин;
  • №6261/6262 Люботин – Лебединская;
  • №6267 Лебединская – Сумы;
  • №6016 Сумы – Тростянец-Смородино;
  • №6025 Львов-Пригородский – Сянки;
  • №6126 Шкло-Старжиская – Львов-Пригородский;
  • №6001/6002 Рава-Русская – Львов-Главный;
  • №6311 Ковель-Пассажирский – Выжва;
  • №6314 Выжва – Ковель-Пассажирский;
  • №6270 Чортков – Тернополь-Пассажирский; №6270 Чортков Тернополь-Пассажирский;
  • №6352 Луцк – Здолбунов-Пассажирский; №6352 Луцк Здолбунов-Пассажирский;
  • №6473 Черновцы – Вадул-Сирет;
  • №6474 Вадул-Сирет – Черновцы;
  • №6576/6579 Батево – Берегово – Батево;
Поезда, которые не будут курсировать 1 и 2 января 2026 года

  • №6271 Гайворон – Рудница;
  • №6274 Рудница – Гайворон;
  • №6421 Умань – Вапнярка;
  • №6422 Христиновка – Умань;
  • №6423 Умань – Христиновка;
  • №6424 Вапнярка – Умань;
  • №6631 Винница – Гайворон;
  • №6632 Гайворон – Винница;
  • №6257/6258 Казатин-1 – Бердичев – Казатин-1;
  • №7031/7032 Роток – Киев-Пассажирский;
  • №7039/7040 Киев-Пассажирский – Роток;
  • №6239 Роток – Фастов-1;
  • №6043/6048 Киев-Пассажирский – Васильков-Центр – Киев-Пассажирский;
  • №6044 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский;
  • №7033 Киев-Пассажирский – Фастов-1;
  • №6604 Тетерев – Святошин;
  • №6071/6072 Киев-Пассажирский –Тарасовка – Киев-Пассажирский;
  • №6608 Тетерев – Борщаговка;
  • №6673 Борщаговка – Буча;
  • №6675 Святошин – Клавдиево;
  • №6619 Святошин – Тетерев;
  • №6628 Тетерев – Борщаговка;
  • №6672 Клавдиево – Святошин;
  • №6671 Святошин – Немешаево;
  • №6676 Немешаево – Борщаговка;
  • №6674 Немешаево – Святошин;
  • №6524/6523 Нежин – Гребенка;
  • №6526/6525 Гребенка – Нежин;
  • №6169/6170 Пересечная – Харьков-Пассажирский;
  • №6878 Кременчуг-Пассажирский – Кобеляки;
  • №6877 Кобеляки – Кременчуг-Пассажирский.
Другие даты отмен в январе (2 января)

  • №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский;
  • №6018 Сянки – Львов-Пригородский.
Другие даты отмен (1-4 января 2026 года)

  • №6536 Запорожье-2 – Синельниково-1;
  • №6539 Синельниково-1 – Запорожье-2;
  • №6502 Канцеровка – Запорожье-2;
  • №6492/6491 Марганец – Запорожье-1;
  • №6494/6493 Запорожье-1 – Марганец;
  • №6076 Марганец – Запорожье-2.
Отдельные даты января

  • №6010 Пятихатки – Днепр-Главный (1,2,3 января);
  • №6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный (1-2 января);
  • №7304 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (1-2 января);
  • №6503 Пятихатки – Роковатая (1-2 января);
  • №6504 Роковатая – Пятихатки-Пассажирская (1-2 января);
  • №6324 Николаев-Грузовой – Апостолово (1,2,3,10,17,24,31 января);
  • №6323 Апостолово – Николаев-Вантажный (2,3,4,11,18,25 января)
Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" (УЗ) в декабре-2025 впервые с 2022 года возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом. В то же время, после массированных российских ударов по Одесской области поезд исчез из списка доступных на сайте и в приложении УЗ.

