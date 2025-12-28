"Укрзализныця" отменяет ряд поездов в новогодние праздники: какие рейсы не будут курсировать

В новогодние праздники "Укрзалізниця" временно отменяет десятки конкретных пригородных и региональных поездов в разные даты с 31 декабря 2025 года до конца января 2026-го. Перед поездкой пассажирам стоит обязательно проверять расписание, ведь изменения касаются именно отдельных рейсов, а не направлений в целом.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Причина – традиционное уменьшение пассажиропотока в праздничные дни, когда многие украинцы меньше пользуются пригородным сообщением.

В компании отмечают, что речь идет именно о временных изменениях, а не о закрытии маршрутов. Пассажирам советуют внимательно проверять расписание перед поездкой, особенно с 31 декабря 2025 года до первых чисел января 2026 года.

Какие поезда не будут курсировать 31 декабря 2025 года

№6041/6042 Помошная – Долинская;

№6161 Помошная – Людмиловка;

№6125 Львов-Пригородский – Шкло-Старжиская;

№6002/6001 Львов-Главный – Рава-Русская;

№6251 Тернополь-Пассажирский – Козова;

№6254 Козова – Тернополь-Пассажирский;

№6277 Тернополь-Пассажирский – Чортков;

№6361 Здолбунов-Пассажирский – Луцк;

№6039 Днепр-Главный – Пятихатки.

Поезда отменены 1 января 2026 года

№6035/6036 Помошная – Знаменка;

№6043/6044 Знаменка – Помошная;

№6039 Долинская – Тимково;

№6040 Тимково – Долинская;

№6041/6042 Долинская – Помошная;

№6162 Людмиловка – Помошная;

№6641 Цветково – Мироновка;

№6642 Мироновка – им. Т. Шевченко (на участке Мироновка – Цветково);

№889/890 Коростень – Винница – Коростень;

№886/885 Славутич – Киев-Волынский – Славутич;

№856/855 Житомир – Конотоп – Житомир;

№7001 Харьков-Пассажирский – Лозовая;

№6682 Власовка – Харьков-Пассажирский;

№6307 Харьков-Пассажирский – Мерчик;

№6222 Мерчик – Люботин;

№6951 Светловодск – Бурты;

№6952 Бурты – Светловодск;

№6333 Бахмач-Пассажирский – Гребенка;

№6263 Тростянец-Смородино – Боромля;

№6266 Боромля – Люботин;

№6261/6262 Люботин – Лебединская;

№6267 Лебединская – Сумы;

№6016 Сумы – Тростянец-Смородино;

№6025 Львов-Пригородский – Сянки;

№6126 Шкло-Старжиская – Львов-Пригородский;

№6001/6002 Рава-Русская – Львов-Главный;

№6311 Ковель-Пассажирский – Выжва;

№6314 Выжва – Ковель-Пассажирский;

№6270 Чортков – Тернополь-Пассажирский; №6270 Чортков Тернополь-Пассажирский;

№6352 Луцк – Здолбунов-Пассажирский; №6352 Луцк Здолбунов-Пассажирский;

№6473 Черновцы – Вадул-Сирет;

№6474 Вадул-Сирет – Черновцы;

№6576/6579 Батево – Берегово – Батево;

Поезда, которые не будут курсировать 1 и 2 января 2026 года

№6271 Гайворон – Рудница;

№6274 Рудница – Гайворон;

№6421 Умань – Вапнярка;

№6422 Христиновка – Умань;

№6423 Умань – Христиновка;

№6424 Вапнярка – Умань;

№6631 Винница – Гайворон;

№6632 Гайворон – Винница;

№6257/6258 Казатин-1 – Бердичев – Казатин-1;

№7031/7032 Роток – Киев-Пассажирский;

№7039/7040 Киев-Пассажирский – Роток;

№6239 Роток – Фастов-1;

№6043/6048 Киев-Пассажирский – Васильков-Центр – Киев-Пассажирский;

№6044 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский;

№7033 Киев-Пассажирский – Фастов-1;

№6604 Тетерев – Святошин;

№6071/6072 Киев-Пассажирский –Тарасовка – Киев-Пассажирский;

№6608 Тетерев – Борщаговка;

№6673 Борщаговка – Буча;

№6675 Святошин – Клавдиево;

№6619 Святошин – Тетерев;

№6628 Тетерев – Борщаговка;

№6672 Клавдиево – Святошин;

№6671 Святошин – Немешаево;

№6676 Немешаево – Борщаговка;

№6674 Немешаево – Святошин;

№6524/6523 Нежин – Гребенка;

№6526/6525 Гребенка – Нежин;

№6169/6170 Пересечная – Харьков-Пассажирский;

№6878 Кременчуг-Пассажирский – Кобеляки;

№6877 Кобеляки – Кременчуг-Пассажирский.

Другие даты отмен в январе (2 января)

№6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский;

№6018 Сянки – Львов-Пригородский.

Другие даты отмен (1-4 января 2026 года)

№6536 Запорожье-2 – Синельниково-1;

№6539 Синельниково-1 – Запорожье-2;

№6502 Канцеровка – Запорожье-2;

№6492/6491 Марганец – Запорожье-1;

№6494/6493 Запорожье-1 – Марганец;

№6076 Марганец – Запорожье-2.

Отдельные даты января

№6010 Пятихатки – Днепр-Главный (1,2,3 января);

№6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный (1-2 января);

№7304 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (1-2 января);

№6503 Пятихатки – Роковатая (1-2 января);

№6504 Роковатая – Пятихатки-Пассажирская (1-2 января);

№6324 Николаев-Грузовой – Апостолово (1,2,3,10,17,24,31 января);

№6323 Апостолово – Николаев-Вантажный (2,3,4,11,18,25 января)

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" (УЗ) в декабре-2025 впервые с 2022 года возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом. В то же время, после массированных российских ударов по Одесской области поезд исчез из списка доступных на сайте и в приложении УЗ.

