"Укрзализныця" отменяет ряд поездов в новогодние праздники: какие рейсы не будут курсировать
В новогодние праздники "Укрзалізниця" временно отменяет десятки конкретных пригородных и региональных поездов в разные даты с 31 декабря 2025 года до конца января 2026-го. Перед поездкой пассажирам стоит обязательно проверять расписание, ведь изменения касаются именно отдельных рейсов, а не направлений в целом.
Об этом сообщает "Укрзалізниця". Причина – традиционное уменьшение пассажиропотока в праздничные дни, когда многие украинцы меньше пользуются пригородным сообщением.
В компании отмечают, что речь идет именно о временных изменениях, а не о закрытии маршрутов. Пассажирам советуют внимательно проверять расписание перед поездкой, особенно с 31 декабря 2025 года до первых чисел января 2026 года.
Какие поезда не будут курсировать 31 декабря 2025 года
- №6041/6042 Помошная – Долинская;
- №6161 Помошная – Людмиловка;
- №6125 Львов-Пригородский – Шкло-Старжиская;
- №6002/6001 Львов-Главный – Рава-Русская;
- №6251 Тернополь-Пассажирский – Козова;
- №6254 Козова – Тернополь-Пассажирский;
- №6277 Тернополь-Пассажирский – Чортков;
- №6361 Здолбунов-Пассажирский – Луцк;
- №6039 Днепр-Главный – Пятихатки.
Поезда отменены 1 января 2026 года
- №6035/6036 Помошная – Знаменка;
- №6043/6044 Знаменка – Помошная;
- №6039 Долинская – Тимково;
- №6040 Тимково – Долинская;
- №6041/6042 Долинская – Помошная;
- №6162 Людмиловка – Помошная;
- №6641 Цветково – Мироновка;
- №6642 Мироновка – им. Т. Шевченко (на участке Мироновка – Цветково);
- №889/890 Коростень – Винница – Коростень;
- №886/885 Славутич – Киев-Волынский – Славутич;
- №856/855 Житомир – Конотоп – Житомир;
- №7001 Харьков-Пассажирский – Лозовая;
- №6682 Власовка – Харьков-Пассажирский;
- №6307 Харьков-Пассажирский – Мерчик;
- №6222 Мерчик – Люботин;
- №6951 Светловодск – Бурты;
- №6952 Бурты – Светловодск;
- №6333 Бахмач-Пассажирский – Гребенка;
- №6263 Тростянец-Смородино – Боромля;
- №6266 Боромля – Люботин;
- №6261/6262 Люботин – Лебединская;
- №6267 Лебединская – Сумы;
- №6016 Сумы – Тростянец-Смородино;
- №6025 Львов-Пригородский – Сянки;
- №6126 Шкло-Старжиская – Львов-Пригородский;
- №6001/6002 Рава-Русская – Львов-Главный;
- №6311 Ковель-Пассажирский – Выжва;
- №6314 Выжва – Ковель-Пассажирский;
- №6270 Чортков – Тернополь-Пассажирский; №6270 Чортков Тернополь-Пассажирский;
- №6352 Луцк – Здолбунов-Пассажирский; №6352 Луцк Здолбунов-Пассажирский;
- №6473 Черновцы – Вадул-Сирет;
- №6474 Вадул-Сирет – Черновцы;
- №6576/6579 Батево – Берегово – Батево;
Поезда, которые не будут курсировать 1 и 2 января 2026 года
- №6271 Гайворон – Рудница;
- №6274 Рудница – Гайворон;
- №6421 Умань – Вапнярка;
- №6422 Христиновка – Умань;
- №6423 Умань – Христиновка;
- №6424 Вапнярка – Умань;
- №6631 Винница – Гайворон;
- №6632 Гайворон – Винница;
- №6257/6258 Казатин-1 – Бердичев – Казатин-1;
- №7031/7032 Роток – Киев-Пассажирский;
- №7039/7040 Киев-Пассажирский – Роток;
- №6239 Роток – Фастов-1;
- №6043/6048 Киев-Пассажирский – Васильков-Центр – Киев-Пассажирский;
- №6044 Васильков-Центр – Киев-Пассажирский;
- №7033 Киев-Пассажирский – Фастов-1;
- №6604 Тетерев – Святошин;
- №6071/6072 Киев-Пассажирский –Тарасовка – Киев-Пассажирский;
- №6608 Тетерев – Борщаговка;
- №6673 Борщаговка – Буча;
- №6675 Святошин – Клавдиево;
- №6619 Святошин – Тетерев;
- №6628 Тетерев – Борщаговка;
- №6672 Клавдиево – Святошин;
- №6671 Святошин – Немешаево;
- №6676 Немешаево – Борщаговка;
- №6674 Немешаево – Святошин;
- №6524/6523 Нежин – Гребенка;
- №6526/6525 Гребенка – Нежин;
- №6169/6170 Пересечная – Харьков-Пассажирский;
- №6878 Кременчуг-Пассажирский – Кобеляки;
- №6877 Кобеляки – Кременчуг-Пассажирский.
Другие даты отмен в январе (2 января)
- №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский;
- №6018 Сянки – Львов-Пригородский.
Другие даты отмен (1-4 января 2026 года)
- №6536 Запорожье-2 – Синельниково-1;
- №6539 Синельниково-1 – Запорожье-2;
- №6502 Канцеровка – Запорожье-2;
- №6492/6491 Марганец – Запорожье-1;
- №6494/6493 Запорожье-1 – Марганец;
- №6076 Марганец – Запорожье-2.
Отдельные даты января
- №6010 Пятихатки – Днепр-Главный (1,2,3 января);
- №6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный (1-2 января);
- №7304 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (1-2 января);
- №6503 Пятихатки – Роковатая (1-2 января);
- №6504 Роковатая – Пятихатки-Пассажирская (1-2 января);
- №6324 Николаев-Грузовой – Апостолово (1,2,3,10,17,24,31 января);
- №6323 Апостолово – Николаев-Вантажный (2,3,4,11,18,25 января)
Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" (УЗ) в декабре-2025 впервые с 2022 года возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом. В то же время, после массированных российских ударов по Одесской области поезд исчез из списка доступных на сайте и в приложении УЗ.
