Поезд на популярном маршруте за границу исчез из расписания: его запускали впервые с 2022 года

"Укрзалізниця" (УЗ) в декабре-2025 впервые с 2022 года возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом. В то же время, после массированных российских ударов по Одесчине поезд исчез из списка доступных на сайте и в приложении УЗ.

Об перезапуске поезда сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отмечали: продажа билетов из Одессы была открыта на ежедневной основе.

"Спрос оказался очень высоким. 60% билетов было продано только за первые 3 часа после открытия продажи", – говорится в сообщении.

В то же время, после 24 декабря поезд пропал из списка. По состоянию на 26 декабря рейс не показывает даже при включенном показе поездов, билеты на которые уже раскуплены. Это может быть следствием временной отмены движения по трассе М-15 Одесса – Рени из-за повреждения моста через Днестр в Маяках.

Впрочем, альтернатива для пассажиров есть. Это – поезд №351К Киев – Кишинев. На рейс 5 января билеты на него продают в вагоны классов:

Плацкарт – по 2 620 грн.

Купе – 3 673 грн.

Детское купе – 3 673 грн.

Украинцы могут вне очереди купить билеты на "специальные" поезда

В то же время, украинские военные могут покупать билеты на поезда "вне очереди". Для них предусмотрен спецрезерв, где находятся билеты на поезда, которые отправляются в течение от 6 часом до 5 дней. При этом одно лицо может купить до 4 билетов.

Впрочем, предложение действует не для всех поездов. Оно рассчитано лишь на тех, кто едет/отправляется с городов вблизи района боевых действий.

"Укрзалізниця" дает билеты. Можно приобрести их из специального резерва в сроке от 6 часов до 5 дней. То есть, если вам согласовали отпуск и вы знаете, что у вас поезд за 10 часов, через "Армия+" вы можете быстро зарезервировать себе этот билет", – рассказали в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9Т-670. Как рассказали в перевозчике, во время ремонта были учтены инклюзивность и современные потребности пассажиров. Поезд уже курсирует по Черниговской области, что, в частности, облегчит украинцам подъезд на работу и учебу.

