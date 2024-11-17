"Укрзалізниця" запустила "специальный" поезд в популярном направлении: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении – во Львов. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы только на 2 дня декабря.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что речь идет о поезде №191/192 Киев – Львов.

Как рассказали в "Укрзалізниці", поезд будет отправляться из Киева 1 и 8 декабря в 8:18. Прибытие во Львов – в 14:59.

Со Львова поезд будет отправляться 1 и 8 декабря в 14:14. Прибытие в Киев – в 21:33.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд №191/192 Киев – Львов продаются в вагоны классов купе и люкс. Стоимость на рейс из Киева 1 декабря:

в купе – 767,09 грн;

в люкс – 1855,87 грн.

Где купить билеты на новые поезда

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-ботах;

в кассах вокзалов.

Маршрут поезда Киев – Каменец-Подольский изменили



Также "Укрзалізниця" временно изменила маршрут поезда в Каменец-Подольский. С 26 ноября по 8 декабря поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский будет следовать по маршруту Киев – Хмельницкий. Причина – проведение ремонтных работ.

Там отметили: 25 ноября поезд будет следовать к на станции ​​Гречаны. Отправление из Киева – 23:32. Прибытие в ​​Гречаны в 05:47.

"Ремонтируем железнодорожную инфраструктуру – поэтому временно меняем маршрут поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский. Поезд на период ремонтных работ с 26 ноября по 8 декабря будет следовать по маршруту Киев – Хмельницкий", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, самым популярным поездом среди украинцев в октябре стал №128 Запорожье – Львов. За месяц он перевез более 53 тыс. пассажиров. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 29 октября) в этом поезде составляет 276,91 грн.

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