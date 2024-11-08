Назван самый популярный поезд "Укрзалізниці": сколько стоят билеты

Самым популярным поездом среди украинцев в октябре стал №128 Запорожье – Львов. За месяц он перевез более 53 тыс. пассажиров. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 29 октября) в этом поезде составляет 276,91 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что в топ-3 самых популярных поездов также вошли скоростные поезда перемышльского направления:

№705/706 Киев – Перемышль, 51 тыс. пассажиров;

№715/716 Киев – Перемышль, 48 тыс. пассажиров.

Эти же поезда, кстати, были самыми популярными и в сентябре. Только тогда они перевезли меньше пассажиров:

№128 Запорожье – Львов, более 50 тыс. пассажиров;

№705/706 Киев – Перемышль, 49 тыс. пассажиров;

№715/716 Киев – Перемышль, 46 тыс. пассажиров.

В то же время, отметили в "Укрзалізниці", самым популярным маршрутом стало направление Львов – Киев – Львов. В октябре между этими городами путешествовало 125 тыс. пассажиров.

В целом же, по данным компании, в октябре железная дорога перевезла 2,3 млн. пассажиров. Что на 100 тысяч больше, чем в сентябре, "когда традиционно наблюдается спад в динамике пассажирских перевозок по сравнению с летним сезоном".

"Анализируя 10 месяцев 2024 года к аналогичному периоду 2023 года, видим также прирост общего количества перевезенных пассажиров. За 10 месяцев 2024 года по железной дороге воспользовались 23,3 млн пассажиров, что на 12,7% больше, чем в прошлом году", – рассказали в "Укрзалізниці".

Кроме того, отметили там, при снижении температуры и приближении зимы традиционно растут и продажи чая и кофе в поездах. Так, за октябрь пассажиры приобрели 532 тыс. порций напитков, "что немного больше, чем в сентябре".

Сколько стоят билеты на поезд Запорожье – Львов

Билеты на самый популярный поезд в октябре – №128 Запорожье – Львов – продают (на рейс 12 ноября) в плацкартные и вагоны с купе. Они стоят:

плацкарт – 276,91 грн;

купе – 429,23 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, на некоторые поезда "Укрзалізниця" продает билеты всего за 10 дней до отправления, а не за 20, как на большинство рейсов. Причина – обстоятельства, вызванные войной.

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