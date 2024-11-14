В Украине изменили маршрут поезда на популярном направлении: в какой город не будет доезжать

"Укрзалізниця" временно изменила маршрут поезда в популярный среди туристов туристический Каменец-Подольский. С 26 ноября по 8 декабря поезд №139/140 Киев – Каменец-Подольский будет следовать по маршруту Киев – Хмельницкий. Причина – проведение ремонтных работ.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: 25 ноября поезд будет следовать к на станции ​​Гречаны. Отправление из Киева – 23:32. Прибытие в ​​Гречаны в 05:47.

"Ремонтируем железнодорожную инфраструктуру – поэтому временно меняем маршрут поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский. Поезд на период ремонтных работ с 26 ноября по 8 декабря будет следовать по маршруту Киев – Хмельницкий", – говорится в сообщении.

В Украине появились 2 новые поезда

Кроме того, "Укрзалізниця" назначила сразу 2 новых поезда в популярных среди украинцев туристических направлениях – во Львов и Трускавец. Впрочем, поезда будут временными и будут осуществлять рейсы в определенные дни.

Так, поезд №191/192 Киев – Львов будет отправляться из Киева 1 и 8 декабря в 8:18. Прибытие во Львов – в 14:59.

Со Львова поезд будет отправляться 1 и 8 декабря в 14:14. Прибытие в Киев – в 21:33.

Поезд №159/160 Киев – Трускавец будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18. Прибытие в Трускавец – в 19:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 8:52. Прибывать в столицу в 18:10.

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-ботах;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, самым популярным поездом среди украинцев в октябре стал №128 Запорожье – Львов. За месяц он перевез более 53 тыс. пассажиров. Стоимость билетов в плацкарт (на рейс 29 октября) в этом поезде составляет 276,91 грн.

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