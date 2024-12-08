"Укрзалізниця" запустила "специальный" поезд в популярном направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" назначила новый поезд в популярную среди туристов Ворохту (Ивано-Франковская область). Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы на период с 18 декабря 2024 года по 12 января 2025-го. Стоимость билетов в купе на рейс 18 декабря из Харькова составляет 1051,07 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: поезд получил номер 201/202.

"С 18 декабря по 12 января по маршруту Харьков – Ворохта – Харьков будет курсировать дополнительный поезд №201/202. Он дополнит расписание движения поезда № 1/2 с таким же сообщением, как сейчас курсирует через день. ... В составе поезда есть вагоны типа купе и люкс, а также предусмотренные места для лиц с инвалидностью", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

На рейс 18 декабря из Харькова билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Стоят они:

в купе – 1051,07 грн;

в люкс – 2578,86 грн.

Где можно купить билеты

Купить же билеты на новый поезд 201/202 Харьков – Ворохта можно в в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на обновленном сайте перевозчика;

в его чат-боте;

в кассах вокзалов.

Расписание нового поезда

Как рассказали в "Укрзалізниці", в первый рейс из Харькова поезд отправится 18 декабря. Далее он будет выходить в дорогу:

по четным числам в декабре;

по нечетным – в январе.

Время отправления из Харькова – 18:25. Прибытие в Ворохту – в 13:59 следующего дня.

Из Ворохты поезд начнет ходить 19 декабря. Он будет отправляться:

по нечетным числам в декабре;

по четным числам в январе.

Отправление из Ворохты – в 16:30. Прибытие в Харьков – в 12:56 следующего дня.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" приостановила курсирование ряда поездов – по техническим причинам. Ездить они не будут с 15 декабря по 13 января. Впрочем, вместо них перевозчик назначил другие поезда, которые будут ходить по альтернативным маршрутам.

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