"Укрзалізниця" запустила "специальный" поезд в популярном направлении: сколько стоят билеты
"Укрзалізниця" назначила новый поезд в популярную среди туристов Ворохту (Ивано-Франковская область). Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы на период с 18 декабря 2024 года по 12 января 2025-го. Стоимость билетов в купе на рейс 18 декабря из Харькова составляет 1051,07 грн.
Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: поезд получил номер 201/202.
"С 18 декабря по 12 января по маршруту Харьков – Ворохта – Харьков будет курсировать дополнительный поезд №201/202. Он дополнит расписание движения поезда № 1/2 с таким же сообщением, как сейчас курсирует через день. ... В составе поезда есть вагоны типа купе и люкс, а также предусмотренные места для лиц с инвалидностью", – говорится в сообщении.
Сколько стоят билеты
На рейс 18 декабря из Харькова билеты продают в вагоны классов купе и люкс. Стоят они:
- в купе – 1051,07 грн;
- в люкс – 2578,86 грн.
Где можно купить билеты
Купить же билеты на новый поезд 201/202 Харьков – Ворохта можно в в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:
- на обновленном сайте перевозчика;
- в его чат-боте;
- в кассах вокзалов.
Расписание нового поезда
Как рассказали в "Укрзалізниці", в первый рейс из Харькова поезд отправится 18 декабря. Далее он будет выходить в дорогу:
- по четным числам в декабре;
- по нечетным – в январе.
Время отправления из Харькова – 18:25. Прибытие в Ворохту – в 13:59 следующего дня.
Из Ворохты поезд начнет ходить 19 декабря. Он будет отправляться:
- по нечетным числам в декабре;
- по четным числам в январе.
Отправление из Ворохты – в 16:30. Прибытие в Харьков – в 12:56 следующего дня.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" приостановила курсирование ряда поездов – по техническим причинам. Ездить они не будут с 15 декабря по 13 января. Впрочем, вместо них перевозчик назначил другие поезда, которые будут ходить по альтернативным маршрутам.
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