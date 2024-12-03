"Укрзалізниця" отменила ряд поездов: почему больше не будут осуществлять рейсы

"Укрзалізниця" приостановила курсирование ряда поездов – по техническим причинам. Ездить они не будут с 15 декабря по 13 января. Впрочем, вместо них перевозчик назначил другие поезда, которые будут ходить по альтернативным маршрутам.

Видео дня

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что отменены были поезда:

№8/7 Одесса – Харьков;

№148/147 Одесса – Киев;

№774/773 Киев – Шостка.

"В период с 15 декабря по 13 января мы по техническим причинам скорректируем расписание движения некоторых поездов. Мы понимаем, что эти изменения могут вызвать неудобства, поэтому позаботились об альтернативных маршрутах, которые позволят вам комфортно добраться до пункта назначения", – говорится в сообщении.

Так, отмечается, с этой целью назначены поезда № 105/106 и № 763/764, которые будут совершать поездки между Киевом и Одессой. А также:

№059/060 Харьков – Одесса;

№786/785 и №788/787 Киев – Шостка.

Кроме того, были введены решения для промежуточных станций. В частности:

Для жителей Полтавы.

Для поездок в Одессу. Сначала в Киев нужно добраться поездом Интерсити+ №723 Харьков – Киев. Либо же:

№15 Харьков – Ясиня;

№17 Харьков – Ужгород;

№711 Краматорск – Киев;

№129 Полтава – Ужгород.

Далее – из Киева в Одессу на поезде №105 Киев – Одесса.

Обратно: поезд №106 Одесса – Киев. Затем осуществить пересадку на поезд Интерсити+ №724 Киев – Харьков.

Для жителей Кременчуга.

Для поездок через Киев. Сначала поездом №129/130 Кременчуг – Ужгород в Киев. А затем осуществить пересадку на поезд №105/106 Киев – Одесса.

В обратном направлении: поездом Интерсити №764 Одесса – Киев. А затем региональным поездом №792 Киев – Кременчуг.

Для жителей Черкасс.

Для поездок в Одессу. Поездом №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск в Киев. Затем поездом №105 Киев – Одесса.

Обратно – по аналогичному маршруту.

"Продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 08:00. Планируйте поездки заранее, чтобы выбрать удобные варианты, или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало", – напомнили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила традиционный туристический поезд "Лыжный экспресс". Он будет курсировать от станции Дарница в Киеве до Славска во Львовской области. Первый рейс назначен на 19 декабря. Стоимость билетов в 1 класс на рейс 19 декабря из Дарницы составляет 902,46 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!