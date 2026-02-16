"Укрзалізниця" запустила рейс на важном прифронтовом направлении: куда теперь ездят поезда

Несмотря на сложную ситуацию, "Укрзалізниця" возобновила движение поездов в Лозовую на Харьковщине, которое длительное время не действовало из-за российских обстрелов. Впрочем, на ряде направлений в Сумской, Черниговской и Запорожской областях продолжают действовать ограничения движения рейсов.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрзалізниця". В компании предупредили, что некоторые поезда все еще не ездят по некоторым направлениям – вместо них запустили автобусы.

Сумская область

Региональные рейсы пока курсируют до и из Конотопа. Те, кто отправляется севернее, может воспользоваться пригородными поездами или автобусами.

Черниговская область

Возможны задержки на Славутичском и Нежинском направлениях – из-за систематических атак БПЛА на контактную сеть и неблагоприятной погоды

Харьковская область

"Укрзалізниця" впервые за долгое время возобновила движение поездов на поврежденном участке в Лозовой. Долгое время из-за повышенной опасности железнодорожное движение на участке Лозовая – Барвенково – Краматорск не действовало.

Впрочем, сейчас, чтобы добраться до Краматорска (или других населенных пунктов в этом направлении), пассажиров просят воспользоваться бесплатными стыковочными автобусами от благотворительного фонда "Пролиска" (перед поездкой нужно зарегистрироваться).

На Изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.

Запорожская область

В регионе продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. Учитывая это, ряд поездов курсирует в/из Днепра, речь идет о таких рейсах как:

№86/85 Львов – Запорожье – Львов;

№5/6 Ясиня – Запорожье;

№39/40 Солотвино – Запорожье – Солотвино;

№731/732 Киев – Запорожье – Киев;

№128/127 Львов – Запорожье – Львов.

Кроме того, 16 февраля пара региональных поездов будет курсировать между Запорожьем и Синельниковым и Синельниковым и Днепром.

Новая российская атака на "Укрзалізницю"

Накануне Россия в очередной раз атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В частности, в результате атаки БПЛА в Одесской области были повреждены здания на территории депо и возник масштабный пожар, загорелся вагон-цистерна. Возгорание оперативно ликвидировали, и поскольку железнодорожники в момент удара находились в укрытиях, обошлось без пострадавших.

Кроме того, враг продолжил системные удары по объектам железной дороги в Днепропетровской области. Повреждения зафиксированы, однако они не повлияли на движение поездов, а жертв среди персонала и пассажиров нет.

Как писал OBOZ.UA, недавно УЗ ввела динамическое ценообразование на билеты премиум-класса (СВ и 1 класс "Интерсити+") и новые правила возврата билетов. Теперь выгоднее планировать и оплачивать проезд заранее, а сумма возврата будет зависеть от того, за сколько дней до поездки пассажир сдает билет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!