РФ в очередной раз атаковала железную дорогу: что известно о движении поездов и задержках в движении

Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Одесской и Днепропетровской областях, повредив депо и объекты логистики, однако обошлось без пострадавших и критических сбоев в движении. Наибольшие задержки зафиксированы на международных рейсах Киев - Вена (до почти 3 часов), а также в направлениях Пшемысль – Киев и Киев – Варшава.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". Несмотря на обстрелы и локальные повреждения, УЗ обеспечивает движение поездов, оперативно корректируя маршруты и привлекая альтернативные виды транспорта.

На территории Сумской области региональные поезда временно курсируют только до и из Конотопа. Дальнейшее сообщение в северном направлении организовано с помощью пригородных поездов или автобусных маршрутов. Пассажирам советуют заранее уточнять возможные пересадки.

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск в Харьковской области остается зоной повышенной опасности. Из-за рисков для пассажиров и персонала железнодорожное сообщение здесь заменено автобусами гуманитарной миссии "Подснежники", которые выполняют перевозки на критических направлениях.

В районе Запорожья продолжается усиленный контроль безопасности. Части поездов удается проходить в и из города, однако движение может меняться в режиме реального времени. Пассажиров призывают внимательно следить за сообщениями поездных бригад и вокзальных работников.

В Одесской области российские БПЛА нанесли удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре. В результате атаки повреждены здания на территории депо и возник масштабный пожар, загорелся вагон-цистерна. Пожар оперативно ликвидировали все профильные экстренные службы. Железнодорожники в момент удара находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших.

Кроме того, враг продолжает системные удары по объектам железной дороги в Днепропетровской области. Повреждения зафиксированы, однако они не повлияли на движение поездов, а жертв среди персонала и пассажиров нет. По состоянию на 15 февраля зафиксированы следующие задержки поездов:

№749/750 Киев – Вена задержка до +2 ч 56 мин;

№749/750 Вена – Киев задержка до +2 ч 22 мин;

№715/716 Пшемысль – Киев задержка до +1 ч 27 мин;

№67/68 Киев – Варшава задержка до +59 мин.

В мобильном приложении "Укрзалізниця" в разделе "Частые вопросы" доступна памятка с алгоритмом действий во время воздушной тревоги или угрозы атаки. Пассажирам советуют держать ее под рукой и неукоснительно выполнять указания персонала.

