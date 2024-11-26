"Укрзалізниця" запустила продажу билетов на новые поезда: где купить

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезда нового графика движения на 2025 год. Их можно купить в приложении перевозчика, на сайте и в кассах вокзалов.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: запуск состоится в 2 этапа. В частности:

С 27 ноября откроются продажи на поезда, которые будут курсировать с 16 декабря:

№145/146 Харьков – Черновцы;

№33/34 Кривой Рог – Ясиня;

№125/126 – 129/130 Кременчуг, Полтава – Ужгород;

№61/62 Днепр – Рахов.

С 15 декабря можно будет приобрести билеты на большинство поездов внутреннего сообщения, в том числе новый поезд №83/84 Киев – Солотвино.

"Продажа билетов на поезда №9/10 Киев – Будапешт и дополнительное сообщение Варшава – Рава-Русская – Львов – Черновцы будет доступна позже", – говорится в сообщении.

Ранее же "Укрзалізниця" объявила о назначении сразу ряда новых международных поездов. Среди них – прямой ежедневный Киев – Будапешт. В первый рейс он отправиться 15 декабря, а стоимость билетов составляет около 3 000 грн.

Поезд №9/10 будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов. В частности:

купе (4 места);

люкс (2 места).

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться каждый день в 10:16. Прибытие в Будапешт – в 06:00.

Из Будапешта поезд будет отправляться в 22:40. Прибытие в Киев – в 19:11.

"Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран. Время ожидания между пересадками составляет не более двух часов", – отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает международный маршрут из Киева в Братиславу (Словакия) через Чоп. Первый рейс запланирован на 15 декабря. Общая стоимость билетов – около 2 200 грн.

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