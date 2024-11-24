"Укрзалізниця" назначила новый поезд за границу: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт. В первый рейс он отправиться 15 декабря, а стоимость билетов составляет около 3 000 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: поезд №9/10 будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).

"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться каждый день в 10:16. Прибытие в Будапешт – в 06:00.

Из Будапешта поезд будет отправляться в 22:40. Прибытие в Киев – в 19:11.

"Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран. Время ожидания между пересадками составляет не более двух часов", – отметили в "Укрзалізниці".

В Украине запустили новый поезд в популярном направлении

В то же время, "Укрзалізниця" объявила о назначении нового поезда из Киева в популярный среди туристов Трускавец. Впрочем, он будет временными – рейсы запланированы лишь на 30 ноября и 7 декабря.

Как сообщили в перевозчике, поезд будет отправляться из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18. Прибытие в Трускавец – в 19:35.

В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 8:52. Прибывать в столицу – в 18:10.

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-ботах;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" добавила остановки на самых востребованных станциях. Ожидается, что это сделает перевозки более удобными для пассажиров. Новые остановки появятся, в частности, для поездов, осуществляющих рейсы между Киевом, Львовом, Ковелем.

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