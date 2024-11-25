"Укрзалізниця" запустила новый маршрут за границу: цена билетов на поезда

"Укрзалізниця" запускает новый международный маршрут – из Киева в Братиславу (Словакия) через Чоп. Первый рейс запланирован на 15 декабря. Общая стоимость билетов – около 2 200 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: в Чопе необходимо будет провести пересадку.

"Пересадочный маршрут через станцию ​​Чоп соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности, Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад. Железнодорожное сообщение с Братиславой также открывает широкий выбор возможностей доезда в большинство городов Чехии во главе с Прагой", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

На поезд Киев – Чоп стоимость билетов составляет около 700 грн.

Цена билетов на поезд Чоп – Братислава выставлена на уровне около 1 500 грн.

Таким образом, общая стоимость билетов составляет около 2 200 грн.

"Пересадка между поездами согласована. А покупку двух билетов можно будет осуществить одним кликом в мобильном приложении и на официальном сайте "Укрзалізниці", – отметили в перевозчике.

Расписание маршрута

Из Киева поезд №27/28 отправляется в 19:57. Прибытие в ​​Чоп – в 07:50.

В Чопе пересадка на поезд №617/961, отправляющегося в 09:59. Прибытие в Братиславу – в 19:33.

Из Братиславы поезд отправляется в 11:27. Прибытие в Чоп – в 21:41.

В Чопе пересадка на поезд №28/27, который отправляется в 22:38. Прибытие в Киев – в 10:01.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт. В первый рейс он отправиться 15 декабря, а стоимость билетов составляет около 3 000 грн.

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