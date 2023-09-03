"Укрзалізниця" запустила новый поезд из Украины в Польшу: детали

Новый поезд "Укрзалізниці" в Польшу отправился в первый рейс сегодня, 3 сентября. Речь идет о международном поезде № 119/120 Киев – Хелм.

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"Наш новый международный поезд № 119/120 Киев – Хелм отправился в первый рейс! В Хелм он прибудет в 17:27, как раз под пересадку в Варшаву на польский IC21100 (18:12 —21:02)", – говорится в заявлении УЗ.

Обратно из Хелма поезд прибывает в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 - Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45. "Первый рейс, конечно, с аншлагом, но на завтра несколько билетов еще есть – приложение все покажет!", – добавили в компании.

УЗ временно увеличила количество мест на международном маршруте в Словакию для поездов №960 и №961 Мукачево – Кошице. Поезда будут следовать с дополнительными вагонами с 25 августа по 3 сентября.

Предложение билетов увеличится вдвое, сообщили в УЗ. Так, в указанный период поезда будут курсировать с дополнительным вагоном (а точнее, с дополнительным дизель-поездом) 2 класса №2.

Как ранее писал OBOZREVATEL, УЗ обновила плацкартные вагоны в популярном поезде №7/8 Киев – Черновцы. В них установили кондиционеры, вакуумные туалеты и добавили индивидуальное освещение для каждого пассажира.

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