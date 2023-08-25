Билетов станет вдвое больше: "Укрзалізниця" внесла изменения в популярные рейсы за границу

"Укрзалізниця" (УЗ) временно увеличила количество мест на международном маршруте в Словакию для поездов №960 и №961 Мукачево – Кошице. Поезда будут отправляться в рейсы с дополнительными вагонами с 25 августа по 3 сентября.

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Предложение билетов увеличится вдвое, сообщили в УЗ. Так, в указанный период поезда будут курсировать с дополнительным вагоном (а точнее, с дополнительным дизель-поездом) 2 класса под №2.

"Количество и расположение мест аналогично вагону №1, обычно обслуживающему этот маршрут. Это позволит избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат по маршруту", – объяснили в компании.

Там напомнили, что этим маршрутом пассажиры могут пользоваться не только для поездок в Кошице. Для рейса доступна пересадка на ночной поезд в Братиславу (Словакия) и Прагу (Чехия).

При этом следует учитывать, что билеты на поезда из Украины в Словакию не продаются онлайн. Купить проездные документы можно только в международных билетных кассах в обеих странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" продлила курсирование дополнительного "летнего" поезда №223/224 Киев – Ужгород по крайней мере до 20 сентября. Причина – устойчивый спрос среди украинцев на рейсы западного направления.

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