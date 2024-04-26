"Укрзалізниця" перезапустила движение ряда поездов на важном направлении: подробности
"Укрзалізниця" возобновила штатное движение поездов в Харьковской области. Из-за повреждения россиянами железнодорожной инфраструктуры те с вечера 25 апреля ездили, в частности, по измененным маршрутам.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что российские атаки повлияли на движение:
- как пригородных поездов;
- так и поездов дальнего следования.
"Движение поездов дальнего сообщения и пригородных поездов в Харьковской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили всю поврежденную инфраструктуру", – говорится в сообщении.
Что предшествовало
До этого же – вечером 25 апреля – "Укрзалізниця" внесла временные изменения в движения поездов. Причиной стали российские атаки. Так:
- у некоторых рейсов была изменена станция прибытия;
- некоторые были отменены;
- некоторые ездили по измененному маршруту и графику.
Россия начала прицельно бить по железной дороге
В целом же, российские военные преступники стали прицельно бить по украинской железной дороге. Только за последние сутки "Укрзалізниця" сообщила о трех таких ударах, в результате которых пострадали и погибли люди.
Удары были нанесены в Донецкой, Черкасской и Харьковской области. Так, в Донецкой области во время выполнения работ погибли трое железнодорожников. Еще четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Они были госпитализированы.
В Черкасской области атака россиян повредила железнодорожную инфраструктуру. Здесь обошлось без жертв.
Оккупанты также атаковали Харьковщину. По данным "Укрзалізниці", из 10 травмированных в Балаклее трое были железнодорожниками.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Ирпене Киевской области во время проведения ремонтных работ на железнодорожном пути обнаружили 120-мм артиллерийский снаряд к САУ "Нона". Чтобы изъять опасную находку, на место вызвали саперов.
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