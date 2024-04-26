"Укрзалізниця" перезапустила движение ряда поездов на важном направлении: подробности

"Укрзалізниця" возобновила штатное движение поездов в Харьковской области. Из-за повреждения россиянами железнодорожной инфраструктуры те с вечера 25 апреля ездили, в частности, по измененным маршрутам.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что российские атаки повлияли на движение:

как пригородных поездов;

так и поездов дальнего следования.

"Движение поездов дальнего сообщения и пригородных поездов в Харьковской области осуществляется в штатном режиме. Железнодорожники восстановили всю поврежденную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

До этого же – вечером 25 апреля – "Укрзалізниця" внесла временные изменения в движения поездов. Причиной стали российские атаки. Так:

у некоторых рейсов была изменена станция прибытия;

некоторые были отменены;

некоторые ездили по измененному маршруту и графику.

Россия начала прицельно бить по железной дороге

В целом же, российские военные преступники стали прицельно бить по украинской железной дороге. Только за последние сутки "Укрзалізниця" сообщила о трех таких ударах, в результате которых пострадали и погибли люди.

Удары были нанесены в Донецкой, Черкасской и Харьковской области. Так, в Донецкой области во время выполнения работ погибли трое железнодорожников. Еще четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Они были госпитализированы.

В Черкасской области атака россиян повредила железнодорожную инфраструктуру. Здесь обошлось без жертв.

Оккупанты также атаковали Харьковщину. По данным "Укрзалізниці", из 10 травмированных в Балаклее трое были железнодорожниками.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Ирпене Киевской области во время проведения ремонтных работ на железнодорожном пути обнаружили 120-мм артиллерийский снаряд к САУ "Нона". Чтобы изъять опасную находку, на место вызвали саперов.

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