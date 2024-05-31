"Укрзалізниця" переписала меню в "Интерсити": сколько обойдется обед

"Укрзалізниця" сменила поставщика питания в поездах "Интерсити+". Теперь пассажиров скоростных рейсов будет кормить ray AB cafe – компания победила в конкурсе и заменит WOG Cafe.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці", обновленное меню будет состоять из завтраков, полдников, ужинов и полуночных перекусов. Ознакомиться с ассортиментом можно в бортовом кафе во время поездки или в приложении перевозчика.

"В меню теперь 33 новые позиции, в том числе круассанчики, детское меню, рыбный обед, веганские бургеры и куриный бульончик. Хитовые хот-доги и сырники – на месте, no worries", – сообщили на железной дороге.

Угощать по-новому железнодорожники начнут с 1 июня. При этом стоимость комплексных обедов и воды в билете останется прежней – это значит, что пассажиры смогут и дальше экономить средства, бронируя их заранее. Как видно на видео, пассажиры смогут выбрать ланч по меньшей мере из двух опций, которые будут стоить одинаково (135 грн):

булгур с рыбой;

рис и курица карри.

Напомним, что с 2016 года пассажиры скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+" питались блюдами от WOG Cafe. Но летом 2023 года Антимонопольный комитет усмотрел в этом привилегированное положение WOG по отношению к конкурентам и обязал "Укрзалізницю" обеспечить конкурентный механизм отбора нового поставщика.

Также ранее OBOZ.UA сообщал о других изменениях на железной дороге, где существенно увеличили стоимость постельного белья. В плацкартных и купейных вагонах его стоимость выросла с 50 до 80 грн, а в СВ вообще вдвое – с 60 до 120 грн.

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