"Укрзалізниця" резко изменила цены: сколько теперь стоит популярная услуга

В украинских поездах существенно подорожало постельное белье. К примеру, в плацкартных и купейных вагонах его стоимость выросла на 30 грн – с 50 до 80 грн.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: в вагонах СВ за комплект нужно будет заплатить 120 грн вместо прежних 60 грн. Т.е., подорожание составило еще больше, чем в плацкарте, – 60 грн.

Заработали же изменения с 22 мая. При этом была проведена замена белья.

Кроме того, отмечается, перед закупкой новых комплектов бель были проведены консультации "с ведущими производителями и поставщиками". Целью было:

заменить устаревший инвентарь;

наработать новые стандарты, "которые позволят учесть лучшие практики рынка и повысить комфорт в дороге и износостойкость продукции".

"Укрзалізниця" меняет стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Впервые через 5 лет она будет проиндексирована. Теперь пассажиры получат более качественную услугу. Перед изменением стоимости услуги "Укрзалізниця" завершила замену постельного белья в поездах. Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего сообщения", – говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" обновила процедуру покупки билетов на поезда

Ранее же "Укрзалізниця" запустила обновленный сайт для покупки билетов на поезда. Пока он работает в бета-режиме, но уже предоставляет возможность покупки билетов на любой поезд , в т.ч. Киев – Варшава и Киев – Вена. В компании отметили:

новый ресурс доступен по ссылке;

переход будет осуществляться постепенно для комфорта всех пользователей.

"Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через Дія.Підпис", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, "Укрзалізниця" запустила услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения – а при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах.

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