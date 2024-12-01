"Укрзалізниця" назначила новый поезд в популярном направлении: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярном среди украинцев туристическом направлении – во Львов. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы только на 2 дня декабря. Стоимость же билетов в купе на поезд из Киева во Львов (на рейс 8 декабря) составляет 767,09 грн.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

Речь идет о поезде №191/192 Киев – Львов.

Рейсы будут осуществлены 1 и 8 декабря.

Расписание поездов

Как рассказали в "Укрзалізниці", поезд будет отправляться из Киева 1 и 8 декабря в 8:18. Прибытие во Львов – в 14:59.

Со Львова поезд будет отправляться 1 и 8 декабря в 14:14. Прибытие в Киев – в 21:33.

Где купить билеты на новые поезда

Билеты на поезда будут доступны для приобретения в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-ботах;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд №191/192 Киев – Львов продаются в вагоны классов купе и люкс. Стоимость на рейс из Киева 8 декабря:

в купе – 767,09 грн;

в люкс – 1855,87 грн.

"Укрзалізниця" назначила новый поезд за границу

В то же время, "Укрзалізниця" запустила прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт. В первый рейс он отправиться 15 декабря, а стоимость билетов составляет около 3 000 грн. Там отметили: поезд №9/10 будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места).

"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом", – говорится в сообщении.

Как рассказали в "Укрзалізниці", из Киева поезд будет отправляться каждый день в 10:16. Прибытие в Будапешт – в 06:00.

Из Будапешта поезд будет отправляться в 22:40. Прибытие в Киев – в 19:11.

"Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран. Время ожидания между пересадками составляет не более двух часов", – отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает международный маршрут из Киева в Братиславу (Словакия) через Чоп. Первый рейс запланирован на 15 декабря. Общая стоимость билетов – около 2 200 грн.

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